Turcia suspendă trecerile de frontieră pe timp de zi cu Iranul. Ankara condamnă escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu

Ministerul Comerţului din Turcia a anunţat luni că Ankara a suspendat trecerile de frontieră pe timp de zi cu Iranul. „Trecerile de frontieră pe timp de zi pentru călătorii la cele trei puncte vamale sunt suspendate reciproc”, a declarat ministrul Comerţului, Omer Bolat, pe reţeaua X. Oficialul a precizat însă că situaţia de la faţa locului este normală.

„Iranul le permite cetăţenilor săi să intre pe teritoriul său prin Turcia. De asemenea, Turcia le permite cetăţenilor săi şi celor din ţări terţe să intre pe teritoriul său din Iran”, a afirmat ministrul, fără a specifica dacă aceste treceri autorizate sunt pentru şederi prelungite.

Anunţul vine pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Guvernul Turciei a condamnat sâmbătă „provocările care pot intensifica violenţa” în conflictul declanşat de atacurile americane asupra Iranului şi a cerut tuturor părţilor implicate revenirea la masa negocierilor.

Ministerul de Externe de la Ankara a transmis că „evenimentele începute cu atacurile Statelor Unite şi ale Israelului asupra Iranului şi continuate de ofensiva Iranului împotriva unor ţări terţe” reprezintă un risc pentru viitorul regiunii şi pentru stabilitatea globală.

„Ne provoacă o îngrijorare profundă orice tip de acte care încalcă legalitatea internaţională şi ameninţă viaţa civililor nevinovaţi şi condamnăm provocările care pot face să crească violenţa”, se arată într-un comunicat al ministerului.

După atacurile Israelului şi ale Statelor Unite, lansate sâmbătă dimineaţa împotriva unor oraşe din Iran, Teheranul a răspuns prin lansarea de rachete şi drone asupra bazelor militare americane din Bahrein, Qatar şi Emiratele Arabe Unite, precum şi asupra unor centre militare din Israel.

În acest context, Ankara a invitat părţile aflate în conflict să „pună capăt cât mai curând atacurilor” şi a subliniat că „este dispusă să ofere sprijinul necesar pentru mediere”.

Turcia este stat membru NATO şi, în această calitate, aliat militar al Statelor Unite. În acelaşi timp, Ankara menţine relaţii de vecinătate cu Iranul, de unde importă o parte din gazul natural consumat pe plan intern, şi a pledat constant pentru o soluţie paşnică a conflictului.