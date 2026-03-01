Proteste și rețineri în Turcia după atacurile SUA-Israel asupra Iranului. Tensiuni în jurul bazei Incirlik

Atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran au generat reacții și pe teritoriul Turciei. La Adana, mai multe grupări politice de stânga au ieșit în stradă pentru a protesta față de implicarea militară americană în regiune, manifestația având loc în apropierea bazei aeriene Incirlik și a consulatului SUA. Imaginile surprinse de Reuters arată demonstranți adunați în fața reprezentanței diplomatice americane, afișând mesaje critice la adresa Washingtonului și a intervențiilor militare din Orientul Mijlociu.

Pe lângă protestele de stradă, autoritățile turce au deschis o anchetă penală în urma unei transmisiuni live realizate de agenția ANKA din zona bazei aeriene Incirlik, pe fondul informațiilor privind posibile pregătiri militare.

Parchetul din Adana a anunțat că s-a autosesizat, invocând posibile riscuri la adresa securității naționale și a ordinii publice. Conform comunicatului oficial, difuzarea fără autorizare a imaginilor și informațiilor despre obiective militare sensibile nu poate fi considerată parte a libertății de exprimare atunci când sunt afectate interesele de securitate ale statului.

În cadrul investigației au fost reținute trei persoane: un reporter Koza TV implicat în transmisiune, directorul general al postului și un angajat al municipalității din Adana. Autoritățile au precizat că verificările vizează modul în care au fost obținute și distribuite imaginile, precum și eventuale conexiuni relevante pentru dosar. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii au anunțat că vor comunica noi informații pe măsură ce apar evoluții.

Baza aeriană Incirlik, situată în sudul Turciei, are un rol strategic major în arhitectura de securitate a NATO și în operațiunile americane din Orientul Mijlociu. În actualul context de escaladare a tensiunilor cu Iranul, orice informație privind activitatea desfășurată la această bază capătă o relevanță sporită.

Evenimentele din Adana reflectă impactul regional al confruntării dintre SUA, Israel și Iran, precum și sensibilitatea autorităților turce în privința informațiilor legate de infrastructura militară strategică.