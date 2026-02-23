Baza de la Kogălniceanu, posibilă țintă a Iranului. Dan Andronic: Situația s-ar putea complica foarte mult

O posibilă escaladare militară între Statele Unite și Iran readuce în atenție rolul strategic al României în arhitectura de securitate a NATO. Într-o analiză recentă, jurnalistul Dan Andronic a vorbit despre scenariile luate în calcul la Washington și despre implicațiile directe pe care le-ar putea avea asupra bazelor militare americane de pe teritoriul românesc.

În deschiderea intervenției sale, jurnalistul a făcut legătura între contextul geopolitic și momentul actual, sugerând că o eventuală decizie militară ar putea transforma România într-un punct strategic esențial.

„Este luni, 23 februarie, începe postul și se pare că încep și încercările, pentru că în ipoteza unui atac al americanilor asupra Iranului, chiar și limitat așa cum se gândește Donald Trump în momentele astea, poate însemna o „ocazie” pentru generația noastră de a vedea cum funcționează baza de la Kogălniceanu și eventual și de a vedea cum funcționează bateriile Patriot de la Deveselu. De ce? Pentru că la ora actuală baza aeriană de la Kogălniceanu în ipoteza unui atac asupra Iranului, pe lângă concentrarea de forțe prin zonă în mod cert va fi folosită. De ce? Pentru că deaia a fost gândită. A fost și este o alternativă la baza din Turcia de la Incirlik diferența de zbor fiind foarte mică”, spune Dan Andronic.

În continuarea analizei, Dan Andronic a vorbit despre posibila reacție a Iranului și despre riscurile la care s-ar expune bazele americane din Europa, inclusiv cele din România.

„Ce s-ar putea întâmpla? Iranul ar putea să răspundă și atunci bazele americane din Europa devin ținte. Baza de la Kogălniceanu este în raza de acțiune a rachetelor iraniene. Situația s-ar putea complica foarte mult și există dacă vreți o îngrijorare majoră pe această temă, la ora actuală fiind ridicat niveluld e alertă.”

În ultima parte a intervenției, jurnalistul a adus în discuție informațiile legate de planurile administrației americane și de eventualele măsuri pregătitoare.

„Știm foarte clar că în cazul unui atac asupra Iranului, americanii intenționeaăz să-l elimine pe ayatollahul Kamenei, dar el deja și-a stabilit linia de succesiune și în cazul în care liderii de la Teheran sunt eliminați, comandanții locali, atât cei din armată cât și cei din gărzile revoluționare știu exact ce trebuie să facă să capete autonomie totală de acțiune.

În momentul ăla pot acționa ca niște celule separate. Ce mai știm la ora asta este că Donald Trump a anunțat deja un termen de 10 zile pentru un posibil atac. Se așteaptă ca portavionul USS Gerald Ford, cea mai puternică navă militară din lume, să ajungă pe poziții în aproximativ 24 de ore, în așa fel încât dispozitivul să fie complet”, spune jurnalistul Dan Andronic.