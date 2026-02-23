Iranul și SUA vor purta joi o a treia rundă de negocieri nucleare la Geneva

O nouă rundă de negocieri indirecte între Iran și Statele Unite este programată pentru joi, la Geneva, potrivit declarațiilor făcute duminică de ministrul de externe al Omanului, potrivit Reuters.

Anunțul vine într-un context tensionat, marcat de consolidarea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu și de declarații ferme venite din ambele capitale.

Ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, a confirmat reluarea dialogului, subliniind rolul de mediator al statului din Golf.

Omanul facilitează de mai mulți ani contacte indirecte între Washington și Teheran, în încercarea de a reduce divergențele privind programul nuclear iranian.

Contextul diplomatic este influențat de avertismentele lansate recent de președintele Donald Trump. Joi, liderul de la Casa Albă a declarat că „se vor întâmpla lucruri cu adevărat rele” dacă nu va fi obținut un acord care să rezolve disputa de durată privind activitățile nucleare ale Iranului.

Steve Witkoff, emisarul special al SUA pentru negocierile nucleare, a oferit detalii într-un interviu acordat Fox News. El a afirmat că președintele american este „curios de ce Iranul nu a capitulat încă” și nu a acceptat limitarea programului nuclear.

„Nu vreau să folosesc cuvântul ‘frustrat’ (…) dar este curios de ce nu au capitulat”, a spus Witkoff.

Oficialul american a adăugat că nivelul îmbogățirii uraniului de către Iran este „mult peste cel necesar pentru uz civil”, menționând pragul de 60% puritate fisionabilă.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a reacționat pe platforma X: „Curioși să știe de ce nu capitulăm? Pentru că suntem iranieni.”

În paralel, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a vorbit despre „semnale încurajatoare” rezultate din negocierile recente, exprimând un optimism prudent și reiterând disponibilitatea țării pentru „orice scenariu potențial”.

Iranul a negat constant că ar urmări dezvoltarea de arme nucleare. Divergențele anterioare au vizat în special solicitarea SUA ca Iranul să renunțe la îmbogățirea uraniului pe teritoriul său, cerere respinsă de Teheran.

Potrivit informațiilor Reuters, Iranul ar lua în calcul noi concesii pentru a facilita un acord, cu condiția ridicării sancțiunilor economice și recunoașterii dreptului la „îmbogățire nucleară pașnică”. Printre opțiunile analizate s-ar număra trimiterea în străinătate a jumătății din stocul de uraniu puternic îmbogățit și diluarea restului.

În același timp, Washingtonul a indicat că dorește extinderea discuțiilor către programul balistic iranian și sprijinul acordat unor grupări armate regionale. Oficialii iranieni au respins public includerea rachetelor în agenda negocierilor.

Steve Witkoff a declarat că, la solicitarea președintelui Trump, s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, fără a oferi detalii suplimentare. Reza Pahlavi, aflat în exil, a susținut anterior ideea unei intervenții americane în Iran și a cerut Washingtonului să nu prelungească excesiv negocierile.