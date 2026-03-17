Hagi va fi noul selecționer?!? Ceva semne sunt. Cine a aruncat această bombă

Adrian Mutu anunță bomba momentului în zona sportului rege la o emisiune online. Fostul internațional spune că Hagi renunță la acțiunile de la Farul pentru că ar vrea să devină selecționer.

Adrian Mutu a explicat la o emisiune online faptul că în lumea sportului se știa despre mutarea momentului. ”Știam că Hagi vrea să plece de la Farul. Eu cred că Gheorghe Hagi va fi următorul antrenor al echipei naționale. Și ca să poată fi și legal antrenorul echipei naționale trebuia să facă mișcarea asta.

Prima dată discuțiile au fost legat de Kira, să preia aceste acțiuni, fata lui Hagi. Oricum și Gică Popescu este cumnatul lui, este clar o chestie de a intra în legalitate, atunci când preia echipa națională”, a explicat sportivul.

Această mutare vine în contextul în care ”regele” nu putea să aibă și echipă în campionatul intern și să antreneze echipa națională în același timp.

”Hagi nu putea să fie selecționer, pentru că era și patronul unei echipe de club. Eu chiar cred că asta e mișcarea făcută pentru ca el să preia echipa națională. Consider că acest este drumul lui, noi toți credem că el trebuie să vină după Mircea Lucescu”, a mai explicat Adrian Mutu.

Cât privește cine va lua deciziile la echipă, Mutu s-a ferit să spună cu subiect și predicat. Dar cel mai probabil tot Hagi va fi cel care va spune cum să fie condusă echipa Farul. Mai ales că Gică Popescu face parte din familia lui Hagi, cei doi fiind căsătoriți cu două surori. Cert este că acum 70% dintre acțiuni îi aparțin fostului internațional.

În ceea ce privește preluarea naționalei, lucrurile sunt cumva clare. Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu și-au pus amprenta pe capacitatea lui de a antrena. Drept urmare, Hagi este gata să intervină.