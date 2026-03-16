Gică Popescu a scos milioane de euro din bancă pentru a deveni acționar majoritar la Farul Constanța

Un anunț venit dinspre Farul Constanța schimbă semnificativ structura de conducere a clubului și poate avea consecințe importante și pentru echipa națională a României. Gică Hagi a decis să cedeze pachetul majoritar de acțiuni al clubului către Gică Popescu, într-o tranzacție despre care se spune că a fost realizată la valoarea reală a acțiunilor, estimată la milioane de euro.

După această mutare, fostul căpitan al naționalei, Gică Popescu, devine acționarul majoritar al clubului de la malul mării, cu aproximativ 70% din acțiuni. Gică Hagi rămâne implicat în proiect, dar cu o participație mult mai mică, de aproximativ 10%.

În aceeași poziție se află și ceilalți doi acționari importanți ai clubului, Rivaldo și Ciprian Marica.

Tranzacția este interpretată în lumea fotbalului românesc ca un pas important pentru viitorul lui Hagi, care ar putea să se concentreze mai mult pe antrenorat, inclusiv pe o posibilă preluare a băncii tehnice a echipei naționale.

Mutarea din structura acționariatului Farului nu a fost una simbolică. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tranzacția a fost realizată la valoarea reală a pachetului de acțiuni.

Ciprian Marica a confirmat că Gică Popescu a plătit efectiv pentru preluarea pachetului majoritar.

„S-a plătit. Gică le-a cumpărat. Vorbim de valoarea reală a acțiunilor, de ordinul milioanelor, ca să fie mai simplu. Milioanelor de euro. Valoarea acțiunilor de la Farul nu e joacă și nu se putea întâmpla altfel.

Pot să vă spun doar că treaba e serioasă, că Gică Hagi a dorit să iasă din acționariat în cel mai corect mod și real. Și Gică Popescu a plătit bani să ia pachetul majoritar de acțiuni. A plătit valoarea lor reală”, a declarat Ciprian Marica.

Prin această tranzacție, Popescu devine principalul decident la clubul constănțean.

Chiar dacă a cedat controlul majoritar, Gică Hagi nu se retrage complet din proiectul Farul.

„Regele” păstrează aproximativ 10% din acțiunile clubului. În aceeași situație se află și fostul Balon de Aur Rivaldo, dar și Ciprian Marica.

Structura acționariatului arată astfel o schimbare importantă, dar păstrează în continuare nucleul oamenilor care au construit proiectul de la Constanța.

În lumea fotbalului românesc, mutarea este interpretată ca un pas strategic al lui Gică Hagi.

Prin renunțarea la controlul majoritar al clubului, se conturează tot mai mult ideea ca „Regele” să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională.

Ciprian Marica a sugerat că Hagi ar fi omul potrivit pentru a conduce echipa națională a României.

„Regele” a mai fost dorit în trecut pentru postul de selecționer, însă Hagi a considerat că nu este momentul să renunțe la proiectul său de suflet.

Noua structură de conducere a clubului ar putea elimina acest obstacol.

După anunțul privind schimbarea din acționariat, Gică Popescu a transmis un mesaj în care a vorbit despre responsabilitatea pe care o preia.

„Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună, cu dorința de a merge mai departe pe o direcție care să țintească performanța la toate capitolele”, a declarat Popescu.

Fostul căpitan al naționalei a subliniat că proiectul Farul are un potențial important.

În ultimii ani, Farul Constanța s-a impus ca unul dintre cele mai stabile proiecte din fotbalul românesc.

Clubul a câștigat titlul de campioană a României și a devenit un model pentru dezvoltarea academiilor de fotbal.

Popescu a vorbit despre această bază solidă pe care clubul o are deja.

„Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș”.

Prin această declarație, el a sugerat că noua etapă nu va schimba filosofia clubului.

Gică Popescu a transmis că obiectivul principal este continuarea direcției stabilite de Hagi.

„Îmi doresc să avem sustenabilitate și să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reușit în toți acești ani. Prioritățile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanței sportive și menținerea identității și a filozofiei care au construit acest club”, a declarat Popescu.