Gică Hagi îl laudă pe Cristi Chivu, care este la un pas de titlu cu Inter în Serie A

Cristi Chivu. Sursa foto: Instagram
Gică Hagi a evidențiat public performanțele lui Cristi Chivu, aflat foarte aproape de câștigarea titlului în Serie A cu Inter Milano, subliniind că succesul fostului său coleg reprezintă un exemplu clar că antrenorii români pot performa la cel mai înalt nivel, într-o conferință de presă.

Hagi: Este un exemplu că se poate la nivel înalt

În timpul conferinței de presă în carea fost prezentat oficial ca selecționer al României, Gheorghe Hagi a vorbit în termeni elogioși despre Cristian Chivu, actualul antrenor al Inter Milan.

Întrebat dacă parcursul lui Chivu poate fi considerat un model de succes pentru antrenorii români, Hagi a răspuns fără ezitare:

„Absolut, 100%. Pe această cale, îi transmit felicitările mele pentru toată munca pe care a făcut-o, care e de un nivel top, foarte sus. Bravo lui! E ușor să vorbești, e mai greu s-o faci. El a făcut-o și merită felicitări!”

Declarația vine într-un moment în care Chivu este foarte aproape de a cuceri primul său titlu major ca antrenor, chiar în sezonul de debut pe banca formației milaneze.

Inter, lider autoritar în Serie A

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului din Serie A, Inter conduce clasamentul cu un avans de 12 puncte față de rivalele directe, AC Milan și SSC Napoli.

Această diferență consistentă transformă lupta pentru titlu într-o formalitate matematică, presa internațională notând că este doar o chestiune de timp până când echipa lui Chivu va deveni campioană.

Relația Hagi – Chivu: de la colegi la exemple pentru noua generație

Cei doi au împărțit vestiarul echipei naționale în anul 2000, bifând cinci meciuri împreună pentru România. Ulterior, Chivu a fost convocat și utilizat de Hagi în primul său mandat ca selecționer.

Un moment relevant a fost victoria României în deplasare împotriva Ungariei (2-0), în preliminariile pentru Campionatul Mondial, când Chivu a evoluat timp de 80 de minute.

Parcursul lor comun în tricoul naționalei oferă context declarațiilor actuale, Hagi fiind una dintre vocile cu autoritate în fotbalul românesc.

Un sezon aproape perfect pentru Chivu

În ciuda unei eliminări premature din competițiile europene — după un eșec la general în fața formației norvegiene Bodo/Glimt — Inter a avut un parcurs dominant în campionat.

În plus, echipa este încă implicată în Coppa Italia, unde urmează să dispute returul semifinalei cu Como, după un rezultat de egalitate în tur.

HAI România!

