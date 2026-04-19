Victorie pentru AC Milan la Verona: 1-0. Inter își poate asigura titlul în etapa viitoare

AC Milan a câștigat duminică, în deplasare, la Verona, scor 1-0, în etapa a 33-a din Serie A, rezultat care menține lupta deschisă în partea superioară a clasamentului, însă liderul Inter Milano, pregătit de Cristi Chivu, rămâne favorită clară la câștigarea titlului și poate deveni campioană chiar în etapa următoare.

AC Milan s-a impus la limită în meciul disputat pe Stadio Marcantonio Bentegodi, grație golului decisiv reușit de Adrien Rabiot. Mijlocașul francez a punctat în minutul 41, finalizând o acțiune construită de Rafael Leão. Succesul le-a permis milanezilor să urce pe poziția secundă în clasamentul din Serie A, acumulând 66 de puncte. Prin această victorie, AC Milan a depășit SSC Napoli, formație care are același număr de puncte, dar a coborât un loc în ierarhie.

Victoria obținută de AC Milan nu schimbă semnificativ ecuația titlului, în contextul în care principalele urmăritoare au pierdut puncte în această rundă. Napoli a fost învinsă sâmbătă de Lazio, scor 0-2, iar în urma acestui rezultat, Napoli și AC Milan au ajuns la egalitate de puncte, câte 66.

Pe primul loc, Inter are 78 de puncte, cu un avans de 12 puncte față de cele două urmăritoare, în condițiile în care mai sunt cinci etape de disputat până la finalul sezonului. Acest ecart le oferă elevilor lui Cristi Chivu prima șansă la titlu și deschide posibilitatea adjudecării matematice a campionatului încă din runda viitoare.

Etapa următoare poate decide campioana, în funcție de rezultatele directe și de cele ale contracandidatelor.

Programul meciurilor relevante este următorul:

Napoli – Cremonese, vineri, 24 aprilie, ora 21:45

Torino – Inter, duminică, 26 aprilie, ora 19:00

AC Milan – Juventus, duminică, 26 aprilie, ora 21:45

Ordinea disputării partidelor are un rol important, deoarece Inter va evolua înaintea lui AC Milan, ceea ce înseamnă că echipa lui Cristi Chivu nu va ști imediat, după propriul meci, dacă a devenit matematic campioană.

Inter poate încheia lupta pentru titlu încă din etapa a 34-a, însă doar în anumite condiții legate de propriul rezultat și de cele ale urmăritoarelor.

Primul scenariu este cel în care liderul își câștigă meciul cu Torino. În acest caz, Inter ar ajunge la 81 de puncte. Pentru ca titlul să fie decis în această situație, este necesar ca Napoli să nu câștige meciul cu Cremonese, iar AC Milan să nu învingă Juventus. În aceste condiții, cele două ar acumula cel mult 67 de puncte, iar diferența față de lider ar deveni de 14 puncte, cu doar patru etape rămase și 12 puncte puse în joc.

Există și un al doilea scenariu, în care Inter poate deveni campioană chiar și fără victorie. Dacă echipa lui Cristi Chivu obține un rezultat de egalitate cu Torino, ar ajunge la 79 de puncte. Pentru ca titlul să fie decis în acest caz, Napoli trebuie să piardă meciul cu Cremonese, iar AC Milan să fie învinsă de Juventus. Astfel, cele două ar rămâne la 66 de puncte, iar diferența față de lider ar ajunge la 13 puncte, în condițiile în care ar mai rămâne doar patru etape de disputat.

Chiar dacă îndeplinește condițiile pentru a câștiga titlul, Inter nu va avea confirmarea matematică imediat după meciul său cu Torino. Partida AC Milan – Juventus este programată la 24 de ore distanță, astfel că verdictul final al etapei va depinde și de rezultatul acestei confruntări.

În aceste condiții, echipa lui Cristi Chivu ar putea sărbători titlul abia după jocul rivalei din Milano, în funcție de deznodământul acestei partide.

Rezultatele din acest weekend au apropiat și mai mult Inter de câștigarea titlului, iar diferența din clasament face ca scenariile favorabile să fie numeroase. Presa italiană a remarcat această situație, iar cotidianul Gazzetta dello Sport a scris că autoritățile din Milano au început deja pregătirile pentru eventualele sărbători dedicate câștigării campionatului.

În contextul actual, chiar dacă titlul ar putea fi decis matematic mai devreme, momentul celebrării ar putea avea loc în etapa următoare. Data luată în calcul este 3 mai, de la ora 21:45, atunci când Inter va juca pe teren propriu împotriva Parmei.

Partida are și o încărcătură simbolică, având în vedere că Parma este echipa salvată de la retrogradare de Cristi Chivu în sezonul precedent. În aceste condiții, Inter se apropie de al 21-lea titlu din istorie, iar finalul de sezon se anunță unul în care diferența din clasament poate fi confirmată oficial în foarte scurt timp.