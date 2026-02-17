Gică Hagi, gata să cedeze acțiunile de la Farul, dacă va fi numit selecționer. Cine ar urma să fie în acte patronul clubului

Gică Hagi va fi nevoit să renunțe la acțiunile de la Farul în cazul în care va deveni selecționerul echipei naționale. Giovanni Becali, prieten la cataramă cu “Regele”, știe, potrivit fanatik.ro, cine va deveni, în acte, șeful clubului de la malul mării dacă fostul fotbalist va ajunge la un acord cu FRF.

Gică Hagi este așteptat de Răzvan Burleanu să conducă reprezentativa de fotbal a României în campaniile de calificare la Euro 2028 și Cupa Mondială 2030, iar “Regele” pare dispus să revină pe banca “tricolorilor”.

În cazul în care va accepta oferta FRF, Gică Hagi va trebui să renunțe la acțiunile pe care le deține la Farul pentru a nu exista conflict de interese.

Recent, au apărut zvonuri potrivit cărora acțiunile clubului vor fi împărțite între Gică Popescu (45%), Hristo Stoichkov (45%) și Rivaldo (10%). Giovanni Becali nu crede, însă, în această variantă. Impresarul este ferm convins că Farul va rămâne pe mâinile cuiva din familia “Regelui”.

Mai exact, Giovanni Becali este de părere că acțiunile vor merge la Marilena, soția lui Gică Hagi, sau la fiica lor, Kira.

“Vom vedea în vară ce se va întâmpla. Ce treabă are Stoichkov? E și prietenul meu Stoichkov, ce fac, îi las lui casa? Poate fi oricum selecționer, acțiunile pot merge la Marilena sau la Kira, să rămână în familie.

Nu are Gică cui să lase acțiunile? Asta e problema lui Gică? Gică trebuie să se gândească cui lasă acțiunile și cine se ocupă de echipă. Singurul care poate e Gică Popescu, el va coordona totul. Asta e părerea mea, nu știu nimic despre această situație”, a spus Giovanni Becali.

În prezent, selecționerul echipei naționale este Mircea Lucescu, care se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Pe 26 martie, România va întâlni pe Turcia, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.

În cazul în care vor trece de selecționata lui Vincenzo Montella, “tricolorii” vor întâlni, în finală, pe învingătoarea din Slovacia și Kosovo. Până atunci, Gică Hagi a ținut să transmită un mesaj de susținere pentru Ionuț Radu și compania.

“Avem o șansă și trebuie să credem în ea. Nu va fi ușor, dar trebuie să sperăm și să îi susținem pe jucători. Toți ne dorim să ne calificăm! Hai, România!”, a spus Hagi.