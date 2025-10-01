Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Ce nume au ales

Ianis și Elena Hagi au publicat primele fotografii de la botezul fiului lor, la șase săptămâni de la nașterea acestuia. Soția sportivului a născut pe data de 20 august, la Spitalul Clinic Sanador.

Soția lui Ianis Hagi a adus pe lume, la Spitalul Clinic Sanador, un băiețel. Ulterior a avut loc botezul, iar miercuri, la șase săptămâni de la naștere, Elena a publicat pe Instagram câteva fotografii de la eveniment.

Giorgios poartă un nume cu origini grecești, inspirat de la bunicul său. Atât Ianis, cât și sora lui, Kira, au de asemenea nume de inspirație grecească.

Cei doi au anunțat în februarie că așteaptă un copil. Cununia civilă a avut loc de Crăciun, în 2023, iar în vara lui 2024 au spus „da” și în fața altarului. Ianis și Elena sunt împreună de mai mulți ani.

La nunta surorii sale, Kira, Ianis Hagi a subliniat importanța familiei. El a spus că a crescut împreună cu bunicii și că respectul este cea mai importantă valoare în familiile de machedoni, dar și în propria familie.

„Și să avem timp și unul pentru celălalt. Cu siguranță vor apărea și copii, nepoți, familii, verișori, toți. Și, la un moment dat, trebuie să te gândești și la partenerul tău, să nu uiți să fii ca în tinerețe”, a spus acesta.

El adăuga: „Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”.

Ianis Hagi și Elena s-au căsătorit în anul 2024, la Palatul Știrbey. La nuntă au fost prezenți numeroși invitați, printre care vedete și personalități din lumea sportului.

Ianis și Elena Hagi au ales să fie foarte discreți cu relația lor și detaliile legate de familie. Cei doi au anunțat că vor deveni părinți cu câteva luni înainte de naștere, iar venirea pe lume a copilului a avut loc în aceeași atmosferă.