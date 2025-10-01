Bucurie pentru familia Botgros şi interpreta Adriana Ochişanu. Corneliu a ieşit din comă

Republica Moldova. Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, dar și nepot al maestrului Nicolae Botgros, şi-a revenit după ce a fost aproape o săptămână în comă.

Anunţul a fost făcut de maestrul Nicolae Botgros în cadrul unei emisiuni la PRO TV Chişinău.

Tânărul violonist a ajuns la spital şi a fost intubat după ce ar fi consumat substanțe interzise.

Nicolae Botgros a declarat că nepotul său l-a apucat de mână şi a transmis un mesaj pentru orchestra „Lăutarii”.

„Chiar acum am venit de la spital. E prima zi când Cristi a băut apă singur. Este prima zi când Cristi m-a apucat de mână și a spus să transmit salutări orchestrei, este prima zi când noi avem în suflet o asemenea bucurie mare.

Vreau să știe toată lumea că Cristi se simte bine. Vreau ca toți copiii din lume să aibă sănătate, să nu știe niciodată de patul spitalului, să aibă o copilărie frumoasă, așa cum a avut-o Cristi în fața noastră, în fața mea, în fața lui Cornel, în fața lui Liduța, în fața Adrianei”, a spus drijorul.

Nicolae Botgros a avut un mesaj şi pentru medicii care au grijă de nepotul său.

„Când medicii spun că muncesc, eu îi înțeleg ce înseamnă muncă. Ei lucrează cu rezervă, ei lucrează cu răbdarea și răbdarea lor este mare și aș vrea pe această cale să le mulțumesc la toți, toți medicii care sunt în lume”, a declarat Nicolae Botgros.

Amintim că iniţial medicii au fost rezervaţi în privinţa lui Cristi Botgros.

Pe rețelele de socializare, interpreta Adriana Ochișanu a transmis un mesaj plin de emoție și speranță pentru fiul său, însoțit de o declarație de dragoste profundă.

Postarea cântăreței a emoționat profund opinia publică, generând valuri de reacții din partea fanilor, prietenilor și colegilor de scenă. Aceștia i-au transmis familiei Botgros mesaje de susținere și compasiune.

Situația rămâne încă delicată, însă apropiații și admiratorii speră că tânărul Cristian Botgros va reuși să depășească acest moment critic și să își revină.

Născut pe 17 august 1999, Cristian-Augustin Botgros a moștenit talentul muzical al familiei sale și activează ca violonist în celebra orchestră "Lăutarii", alături de tatăl său și de bunicul său, maestrul Nicolae Botgros. În 2020, i-a adus un omagiu tatălui său printr-o interpretare specială a piesei "Sârba Lăutarilor", compusă chiar de acesta.