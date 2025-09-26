Monden Breaking news

Adriana Ochișanu, momente grele. Fiul ei Cristian Botgros, suspect de supradoză

Adriana Ochișanu, momente grele. Fiul ei Cristian Botgros, suspect de supradoză
Familia artistei Adriana Ochișanu trece prin momente extrem de dificile. Cristian, fiul ei și nepotul maestrului Nicolae Botgros, se află internat în stare critică după ce ar fi suferit o supradoză de substanțe interzise. Tânărul este tratat de urgență într-un spital din Republica Moldova și ar fi primit un diagnostic sever – „ciroză pancreatică”.

Fiul Adrianei Ochișanu, în comă

Medicii sunt rezervați în privința evoluției stării sale de sănătate. Surse medicale citate de presa locală spun că zilele următoare vor fi decisive pentru viața lui Cristian Botgros. În prezent, acesta se află în comă și este supravegheat permanent de cadrele medicale.

Ar fi consumat droguri

Cristian este fiul Adrianei Ochișanu și al fostului ei soț, Corneliu Botgros, și totodată nepotul dirijorului Nicolae Botgros. Vestea spitalizării sale a căzut ca un șoc asupra întregii familii. Potrivit mai multe surse, tânărul ar fi consumat substanțe interzise înainte de a ajunge la spital, însă circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost deocamdată clarificate oficial.

Mesajul emoționant al Adrianei Ochișanu

Artista a făcut un mesaj emoționant pentru fiul ei. Ea a spus că își iubește foarte mult băiatul și că se roagă pnetru sănătatea lui.

„Dragul meu Cristi, Dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate… În fiecare bătaie a inimii mele, se află rugăciunea, speranța și dorința ca tu să fii fericit…

Oriunde vei merge, oricât de înalt vei urca, să știi că aici — lângă mine — ai mereu un loc călduros, un refugiu, sprijin şi iubire neţărmurită. Mulțumesc că ești fiul meu, mulțumesc că sunt mama ta… Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele şi chiar dincolo de ele. Te iubesc.”, a scris artista pe Facebook.

Potrivit informațiilor disponibile, medicii nu pot face încă previziuni clare despre starea de sănătate a lui Cristian. Prognosticul rămâne rezervat, iar familia se roagă pentru o minune.

