Dirijorul Cristian Măcelaru, distins cu titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei

Cristian Măcelaru, dirijor şi director artistic al Festivalului Internaţional „George Enescu”, urmează să fie distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al Bucureştiului, „pentru merite excepţionale în domeniul artei dirijorale şi al promovării culturii muzicale româneşti pe plan naţional şi internaţional”, conform proiectului de Hotărâre al Consiliului General al Capitalei.

Cristian Măcelaru, dirijor de renume internațional și director muzical al Orchestrei Naționale a Franței, este prezentat în proiectul de Hotărâre ca una dintre cele mai importante personalități ale lumii culturale contemporane. „Prin cariera sa remarcabilă, prin colaborările cu orchestre de prim rang ale lumii şi prin proiectele desfăşurate în Bucureşti, a contribuit la consolidarea prestigiului internaţional al Capitalei şi la promovarea identităţii culturale româneşti”, se menționează în document.

Potrivit aceleiași surse, „prin activitatea sa artistică şi managerială, Cristian Măcelaru a adus un aport decisiv la afirmarea Festivalului „George Enescu” ca eveniment de referinţă pe harta culturală mondială, atrăgând la Bucureşti mari artişti şi ansambluri internaţionale”. Această contribuție a consolidat poziția României ca punct de reper în peisajul muzical global, oferind vizibilitate și recunoaștere la cel mai înalt nivel.

Documentul mai evidențiază că „totodată, prin dedicarea faţă de educaţia muzicală şi prin susţinerea creaţiilor compozitorilor români, domnia sa s-a impus ca un veritabil ambasador cultural al României”. Implicarea sa constantă în promovarea valorilor muzicii românești și în formarea noilor generații de artiști confirmă rolul său esențial în dezvoltarea și internaționalizarea culturii autohtone.

Conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti” reprezintă o formă de apreciere pentru contribuţiile semnificative aduse dezvoltării şi promovării vieţii culturale a Capitalei, precum şi pentru consolidarea imaginii României pe scena internaţională. Această distincţie are exclusiv caracter onorific şi nu implică cheltuieli din bugetul local.

Cristian Măcelaru, dirijor distins cu premiul Grammy, a fost numit director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, poziție în care își va începe activitatea în sezonul 2025/26. Cariera sa internațională este impresionantă, acesta ocupând, în același timp, funcții de top în instituții culturale de prestigiu, precum director artistic al Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu”, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și director artistic și dirijor principal al World Youth Symphony Orchestra de la Interlochen Center for the Arts.

Pe lângă aceste responsabilități, Măcelaru conduce și Cabrillo Festival of Contemporary Music și WDR Sinfonieorchester din Köln, unde va activa până la finalul sezonului 2024/25, urmând ca din 2025/26 să continue colaborarea ca partener artistic. Diversitatea și importanța acestor roluri confirmă nu doar recunoașterea internațională a dirijorului, ci și încrederea de care se bucură din partea unor instituții muzicale de prestigiu din întreaga lume.

Unul dintre momentele de referință ale carierei sale recente a fost participarea la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024. Atunci, Cristian Măcelaru a dirijat Orchestra Națională a Franței și Chœur de Radio France pentru interpretarea Imnului Olimpic, acompaniind momentul simbolic al ridicării steagului olimpic sub Turnul Eiffel, eveniment urmărit de 1,5 miliarde de telespectatori la nivel global.