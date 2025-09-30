Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului

Fostul internațional Adrian Mutu a preluat controlul asupra unui teren sportiv de stat, deși a semnat doar un contract de asociere pentru prestări servicii cu un complex aflat în subordinea Ministerului Muncii, evitând astfel organizarea unei licitații publice, potrivit Buletin de București.

Totul a început în momentul în care Adrian Mutu a semnat cu CCSS „Tei” un contract de asociere pentru prestări servicii, o formulă juridică ce nu presupunea licitație. Astfel, terenul a rămas multifuncțional și a putu fi folosit de toți cei care au încheiat un protocol cu complexul.

În realitate însă, accesul pe teren a fost controlat direct de către Mutu, care a reținut intervalele orare de vârf, între 17.00 și 20.00, pentru propria academie de fotbal. Echipele de rugby ale CSM București și Sportul Studențesc au fost nevoite să se antreneze doar după ora 20.00, în timp ce un club de seniori, GFP, a fost exclus complet, după cinci ani de activitate pe același teren.

Fostul atacant și partenerul său susțin că au investit 1,5 milioane de euro în modernizarea bazei sportive, bani alocați pentru gazon, nocturnă și vestiare. În realitate, declarația referitoare la construirea „de la zero” este inexactă, întrucât Adrian Mutu și partenerul său au preluat stadionul CCSS Tei, deja existent, împreună cu tribunele amenajate anterior.

Contractul semnat nu îi oferă fostului internațional exclusivitate, iar legea interzice atribuirea directă a unui teren de stat fără licitație. Baza sportivă din Regie a fost închiriată printr-o licitație deschisă, câștigată de Academia Germană de Fotbal, care plătește lunar 15.000 de euro. În cazul CCSS „Tei”, nu s-a organizat nicio astfel de procedură.

Întrebat despre situație, Mutu a refuzat să ofere un punct de vedere. Acesta a explicat că va răspunde la întrebări abia la evenimentul oficial de lansare a academiei sale.

Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, Adrian Mutu a fost autorizat să stabilească exclusiv orarul de antrenamente al Academiei sale de fotbal, ca urmare a negocierilor purtate cu conducerea CCSS „Tei”. Reprezentanții instituției au explicat că nu a fost organizată o licitație publică deoarece terenul nu a fost concesionat, ci a fost încheiat doar un contract simplu de asociere.