Sport Breaking news

Tragedie în fotbal. Un portar de 23 de ani a murit în vestiar, la câteva minute după joc

Comentează știrea
Tragedie în fotbal. Un portar de 23 de ani a murit în vestiar, la câteva minute după jocDoliu. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie cumplită chiar cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franței. Potrivit publicației Dauphiné Libéré, portarul echipei a doua a grupării a decedat în urma unui accident cardiac survenit la scurt timp după un alt joc.

Prăbușit în vestiar, după meci

Echipa a doua a clubului jucase împotriva unui club vecin sâmbătă seara, iar la final portarul Nicolas Dalliere s-a prăbușit în vestiar. În ciuda intervenției echipelor de prim ajutor, cel poreclit „Dada” de colegii săi nu a mai putut fi resuscitat și a decedat sub privirile coechipierilor, șocați de cele întâmplate.

Meciul principal, jucat în memoria lui „Dada”

CF Estrablin

Sursa foto: Facbook/ CF Estrablin

Tragedia a zguduit întreaga comunitate locală, într-un moment în care echipa principală urma să dispute un meci dificil în turul 4 al Cupei Franței, contra Goal FC, formație din National 2. În ciuda durerii, jucătorii au ales să intre pe teren pentru a juca în memoria colegului lor dispărut.

Înainte de fluierul de start, a fost desfășurat un banner în amintirea lui Nicolas Dalliere și s-a ținut un minut de reculegere, în fața celor aproximativ 200 de spectatori care au venit să-i aducă un ultim omagiu.

Actrițe care și-au propulsat cariera prin regizori celebri
Actrițe care și-au propulsat cariera prin regizori celebri
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament

Reacția primarului: „O dramă absolută”

„Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate și pentru marea familie a fotbalului din Estrablin”, a declarat Denis Peillot, primarul localității, pentru Dauphiné Libéré.

În acest context dureros, CF Estrablin, echipă din D1, a fost învinsă de adversarii din Goal FC, scor 0-4, însă meciul a rămas în memoria tuturor ca un omagiu adus portarului dispărut.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:14 - Actrițe care și-au propulsat cariera prin regizori celebri
07:03 - Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
07:00 - Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text
06:54 - Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie
06:53 - Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
06:45 - De ce și-a înăsprit Trump tonul față de Putin. Dezvăluirile lui JD Vance

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale