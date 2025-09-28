Tragedie în fotbal. Un portar de 23 de ani a murit în vestiar, la câteva minute după joc

Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie cumplită chiar cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franței. Potrivit publicației Dauphiné Libéré, portarul echipei a doua a grupării a decedat în urma unui accident cardiac survenit la scurt timp după un alt joc.

Echipa a doua a clubului jucase împotriva unui club vecin sâmbătă seara, iar la final portarul Nicolas Dalliere s-a prăbușit în vestiar. În ciuda intervenției echipelor de prim ajutor, cel poreclit „Dada” de colegii săi nu a mai putut fi resuscitat și a decedat sub privirile coechipierilor, șocați de cele întâmplate.

Tragedia a zguduit întreaga comunitate locală, într-un moment în care echipa principală urma să dispute un meci dificil în turul 4 al Cupei Franței, contra Goal FC, formație din National 2. În ciuda durerii, jucătorii au ales să intre pe teren pentru a juca în memoria colegului lor dispărut.

Înainte de fluierul de start, a fost desfășurat un banner în amintirea lui Nicolas Dalliere și s-a ținut un minut de reculegere, în fața celor aproximativ 200 de spectatori care au venit să-i aducă un ultim omagiu.

„Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate și pentru marea familie a fotbalului din Estrablin”, a declarat Denis Peillot, primarul localității, pentru Dauphiné Libéré.

În acest context dureros, CF Estrablin, echipă din D1, a fost învinsă de adversarii din Goal FC, scor 0-4, însă meciul a rămas în memoria tuturor ca un omagiu adus portarului dispărut.