Fost jucător la Arsenal, mort după o accidentare

Fotbalistul Billy Vigar, fost jucător al academiei Arsenal, a murit la doar 21 de ani după ce a suferit o accidentare gravă la cap în timpul unui meci din ligile inferioare engleze, potrivit Fox News.

Incidentul a avut loc sâmbătă, când sportivul s-a lovit violent de un zid de beton, iar decesul său a fost confirmat joi de clubul Chichester City.

Tânărul fotbalist s-a accidentat în partida dintre Wingate & Finchley și Chichester City, atunci când a încercat să împiedice o minge să iasă din teren.

În acel moment, Vigar s-a ciocnit de un perete de beton aflat în apropierea liniei de fund, suferind o leziune cerebrală severă.

Transportat de urgență la spital, el a fost plasat într-o comă indusă și operat marți, medicii sperând să-i stabilizeze starea. Din păcate, joi dimineață, familia și clubul au confirmat că sportivul nu a mai supraviețuit.

„Cu mare tristețe trebuie să anunțăm trecerea în neființă a lui Billy Vigar. Rugăm ca intimitatea familiei să fie respectată în aceste momente extrem de dificile”, a transmis Chichester City într-un comunicat oficial.

Decesul tânărului a determinat clubul să amâne meciul programat împotriva echipei Lewes, iar Federația ligii Isthmian Premier a anunțat un moment de reculegere la toate partidele din weekend.

De asemenea, jucătorii vor purta banderole negre în memoria fotbalistului.

Familia lui Billy Vigar, devastată de pierdere, a transmis un mesaj emoționant prin intermediul clubului:

„Reacțiile la prima veste despre accident au arătat cât de iubit era Billy în lumea fotbalului. Suntem zdrobiți de durere că acest lucru s-a întâmplat în timp ce el făcea ceea ce iubea cel mai mult – să joace fotbal.”

Billy Vigar și-a început cariera la academia lui Arsenal în 2017, semnând un contract profesionist în 2022. În comunicatul oficial, clubul londonez și-a exprimat regretul profund pentru pierderea sa:

„Toată familia Arsenal este devastată de vestea șocantă a morții fostului nostru jucător de academie, Billy Vigar. A fost un atacant puternic și versatil. Toate gândurile noastre sunt alături de familie și cei dragi lui.”

Deși a plecat prea devreme, fotbalistul a lăsat o amprentă puternică în rândul colegilor și antrenorilor săi. Gesturile de solidaritate arătate în Anglia arată că impactul său depășește granițele unui simplu meci.

Moartea lui Billy Vigar ridică întrebări serioase despre siguranța terenurilor de fotbal din ligile mici ale Angliei.

Experții sportivi au subliniat că apropierea zidurilor de suprafața de joc poate deveni fatală, iar acest incident tragic ar putea impulsiona schimbări majore în regulamentele privind infrastructura sportivă.

De asemenea, pierderea tânărului fotbalist reprezintă un moment de reflecție pentru comunitatea fotbalistică internațională, subliniind cât de fragile pot fi carierele și viețile jucătorilor.

În timp ce familia sa se pregătește de adio, fotbalul englez își pierde nu doar un tânăr talent, ci și un exemplu de dăruire și pasiune.