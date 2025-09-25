Ionuț Lupescu și-a deschis ușa către o colaborare cu Dan Șucu: Dacă este un proiecte serios

Ionuț Lupescu, unul dintre cei mai importanți fotbaliști și oficiali pe care i-a avut fotbalul românesc, a declarat că ar fi deschis unei colaborări cu Genoa, echipa din Serie A controlată de omul de afaceri Dan Șucu.

Fostul internațional român a precizat că nu-l cunoaște personal pe Șucu, dar ar accepta să se alăture proiectului dacă i s-ar face o ofertă serioasă.

„De ce să nu vin la Genoa? Dacă este un proiect serios și se vrea performanță... Nu-l cunosc personal pe Șucu”, a spus Lupescu pentru Digi Sport.

Afirmația vine în contextul în care Dan Șucu, acționar majoritar al Rapidului, a devenit în 2024 și principalul investitor al clubului italian Genoa.

În aceeași discuție, Lupescu a confirmat că în ultimele luni a fost contactat de un club din Emiratele Arabe Unite. Deși părea o oportunitate interesantă, cele două părți nu au ajuns la un acord.

„A apărut o ofertă la Dubai, dar nu ne-am înțeles. Nu pot să spun clubul, dacă nu ne-am înțeles. Sunt deschis să merg oriunde”, a explicat Lupescu.

Întrebat despre o eventuală colaborare cu Dinamo, clubul la care a scris istorie ca jucător, fostul internațional nu a exclus această variantă.

„Niciodată nu am spus că nu vreau să lucrez la Dinamo. Nu a fost nicio ofertă. Relația noastră este una normală. Noi suntem aici să fie un singur Dinamo. Nu facem diferența între CS și FC. Cu Andrei Nicolescu (n.r. președintele lui Dinamo) nu am nicio problemă. Cred că s-au reglat lucrurile între noi. Ei trebuie să știe că Dinamo trebuie să se bată pentru titlu. Bugetul pe care-l au le permite să se bată la titlu”, a declarat Lupescu.

Ionuț Lupescu și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist în 2002, după ce a evoluat pentru Dinamo București, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Bursaspor și Al-Hilal. Ulterior, a ocupat funcții importante în fotbalul românesc și internațional.

În România, a lucrat în cadrul cluburilor FCM Bacău, FC Brașov și CS Dinamo. La nivel instituțional, a fost director general al Federației Române de Fotbal, dar și oficial UEFA. De asemenea, a activat în cadrul Federației de Fotbal din Arabia Saudită.