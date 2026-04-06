Lupescu, alături de Lucescu. A recunoscut că fostul selecționer l-a marcat

Fostul internațional Ionuț Lupescu i-a transmis un mesaj emoționant pe Facebook luiMircea Lucescu, aflat în stare critică la secția de terapie intensivă a unui spital din București. El a postat și imagini dintr-un meci memorabil disputat de FC Dinamo București împotriva echipei Partizan Belgrad, în semifinalele Cupei Cupelor din 1990.

Fostul mijlocaș a rememorat acea perioadă, subliniind rolul esențial pe care antrenorul l-a avut în formarea unei generații de jucători.

„Ne-ai făcut luptători. Învingători. Și îți datorăm asta o întreagă generație de jucători”, a scris Lupescu, evocând impactul profund al lui Lucescu asupra carierei sale și a colegilor săi. El a mai spus că fostul selecționer duce acum „cea mai grea luptă”, exprimându-și speranța că va avea puterea să treacă peste acest moment dificil.

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu este internat în stare gravă, iar potrivit informațiilor disponibile, starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultimele zile. Medicii îl monitorizează atent în secția ATI, iar evoluția rămâne una incertă.

În acest context, mai multe nume importante din fotbalul românesc și-au arătat susținerea. Printre cei care l-au vizitat se numără și Mihai Stoichiță, care a ajuns la spital pentru a fi alături de fostul selecționer.

De asemenea, fiul acestuia, Răzvan Lucescu, antrenor în străinătate, s-a întors de urgență în România imediat după un meci disputat în Grecia. Ajuns în Capitală, acesta a mers direct la spital, însoțit de familie, într-o vizită discretă care a durat doar câteva minute.

La ieșirea din unitatea medicală, Răzvan Lucescu a evitat să ofere detalii despre starea tatălui său, explicând că medicii sunt singurii în măsură să comunice informații oficiale. El a cerut, totodată, respect pentru intimitatea familiei într-un moment extrem de delicat.

Situația medicală a lui Mircea Lucescu este urmărită cu atenție de lumea sportului, iar mesajele de susținere continuă să apară din partea foștilor elevi, colegi și suporteri.