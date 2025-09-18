Care a fost greșeala vieții lui Dan Șucu. Încă îl bântuie...

Dan Șucu este unul dintre cei mai potenți oameni de afaceri român, dar acest lucru nu îl ferește și de decizii greșite. Pe unele dintre ele le regretă și astăzi.

Omul de afaceri ar regreta cel mai tare prima căsătorie, cea alături de Camelia Șucu. Asta chiar dacă cei doi au reușit să construiască un imperiu împreună. Acest lucru nu-l face pe Dan Șucu să treacă peste perioadele negre ale acestei căsnicii. ”Sunt lucruri pe care Dan Șucu le-a aflat despre fosta soție după divorț.

Și despre toată familia sunt aceste lucruri nu doar despre fosta soție. El a declarat ca regretă prima căsnicie și ca a fost greșeala vieții lui și ce bine ar fi să ne ascultăm părinții. Exact asta a spus el”, a declarat Diana Șucu actuala lui soție. De altfel, aceasta a completat informația. Mai exact părinții soțului ei au avut o relație extrem de găunoasă cu fosta lui nevastă.

”Părinții lui, la acel moment, i-au spus ca ar trebui să mai aștepte, dar ca și concluzie ce pot să spun?! Spre exemplu soacra mea nu a intrat în casa lor decât o singură dată. Fix la început, după nunta! Chiar soacra mea mi-a povestit”, a mai explicat Diana Șucu. Aceasta este căsătorită din anul 2007.

Înainte de ea, Dan Șucu a fost căsătorit cu prima soție, Camelia până în anul 2004. Cei doi au divorțat, însă miza acelei despărțiri a fost afacerea pe care o aveau împreună. La acel moment, Camelia Șucu s-a ales cu nu mai puțin de 40 de milioane de euro. De asemenea ea a rămas și cu cele două fiice ale cuplului.

În acest moment, aceasta are o avere estimată la 55 de milioane de euro. Fostul soț ar fi mult mai bogat, mai exact averea lui ar fi de 300 de milioane de euro.