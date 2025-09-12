Dan Șucu, prezent la Genova în calitate de investitor: o nouă punte între economiile Italiei și România

Omul de afaceri Dan Șucu, cunoscut în România pentru activitatea sa în sectorul mobilei și proprietar al clubului Rapid București, a participat la o conferință dedicată relației dintre fotbal și economie, desfășurată la Camera de Comeț din Genova, în Sala delle Grida: „Genova și fotbalul: o nouă punte între economiile Italiei și România”.

La Genova a avut loc recent evenimentul intitulat „Genoa e il Calcio. Un nuovo ponte tra le economie di Italia e Romania”, cu scopul de a întări relațiile economice și culturale dintre Italia și România, având ca punct de legătură sportul și inițiativa privată.

Întâlnirea s-a desfășurat în prezența unor figuri importante din mediul economic și instituțional, printre care și Dan Șucu, președintele clubului Genoa. Dan Șucu și-a exprimat interesul pentru dezvoltarea unor parteneriate între cele două țări, cu accent pe sectoare precum infrastructura, logistica, producția și distribuția.

Referindu-se la activitatea sa în fotbal, Șucu a subliniat că, înainte de a obține performanță sportivă, este esențială consolidarea bazei administrative și organizaționale a clubului.

„Am început acum 32 de ani cu patru angajați și un mic magazin. După patru ani, am crescut de la 400 la 3.000 de angajați, devenind cel mai mare exportator de mobilă din România, fără a utiliza fonduri publice, le-a spus Dan Șucu invitaților.

Omul de afaceri a punctat faptul că, în ultimele două decenii, Produsul Intern Brut al țării s-a multiplicat de patru ori, ajungând în prezent la un nivel de aproape 500 de miliarde de euro.

Potrivit acestuia, această creștere economică accelerată a dus la consolidarea capitalului românesc, oferind astfel mediului de afaceri local capacitatea de a susține investiții majore pe plan internațional.

„Prima mea experiență în fotbal a fost acum trei ani și jumătate, când acționarii unui club important precum Rapid București, o echipă cu peste un milion de fani, m-au rugat să preiau echipa.

Mi-au cerut ajutor pentru investiții, am strâns capitalul, iar Rapid București este acum printre primele șase echipe din România. Anul acesta, vrem să jucăm în competiții europene. Din momentul în care am investit în Rapid, mi-am dat seama că o echipă mică nu poate performa bine fără să se consolideze.”, a mai declarat Dan Șucu, potrivit tuttomercatoweb.com.