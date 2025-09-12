Șumudică a bătut palma cu Yunnan Yukun și pleacă în China

La patru luni de la despărțirea de Rapid. mandat care s-a încheiat oficial cu un eșec, Marius Șumudică și-a găsit o nouă echipă. Tehnicianul român în vârstă de 54 de ani va merge în China, unde va prelua conducerea formației Yunnan Yukun, echipă din prima ligă la care joacă deja doi internaționali români: Andrei Burcă și Alexandru Ioniță.

Antrenorul care a cucerit titlul cu Astra Giurgiu în sezonul 2015–2016 încearcă acum să își relanseze cariera într-un campionat exotic, dar în plină expansiune.

După plecarea de la Rapid, din luna mai, Șumudică a fost la un pas să revină în Turcia. Numele său a fost vehiculat pe lista scurtă a clubului Kocaelispor, echipă proaspăt promovată în Superliga turcă. În cele din urmă, conducerea turcilor a ales să îl instaleze ca antrenor pe Selçuk İnan, fostul internațional al Turciei.

Pentru Șumudică, ratarea mutării în Turcia s-a dovedit, cel puțin financiar, un pas norocos. Tehnicianul român urmează să încaseze 1 milion de euro de la Yunnan, iar stafful său e plătit separat.

Clubul Yunnan Yukun este unul dintre cele mai tinere proiecte din fotbalul chinez. Înființat în 2021, sub patronajul companiei Yukun Steel Group Co, clubul a pornit din liga a patra și a reușit promovări succesive, ajungând în doar câțiva ani până în Super Liga chineză. Este prima echipă din provincia Yunnan care atinge acest nivel.

În sezonul trecut, echipa a promovat în prima ligă, iar în actuala stagiune a surprins printr-un start puternic. Din cele 23 de etape disputate, Yunnan Yukun a reușit să se mențină în prima jumătate a clasamentului. Totuși, ultimele rezultate au provocat îngrijorare: doar o victorie în ultimele cinci meciuri a dus echipa pe locul 8.

Conducerea a decis că e nevoie de un șoc la nivelul băncii tehnice, iar Șumudică a fost considerat omul potrivit să readucă echipa pe un trend ascendent.

Yunnan Yukun are un lot evaluat la 8,71 milioane de euro, conform datelor Transfermarkt. Cel mai bine cotat jucător este fundașul central Andrei Burcă, 32 de ani, fotbalist transferat în 2023 din România. Alături de el, la echipă se află și Alexandru Ioniță, mijlocaș ofensiv cunoscut pentru perioada petrecută la Rapid și Astra.

Din lot fac parte și jucători crescuți de cluburi importante din Portugalia. Atacantul Pedro Henrique și mijlocașul defensiv Nene au fost formați de Benfica și Braga și reprezintă alte două piese importante ale echipei.

Pentru Marius Șumudică, experiența din China reprezintă a 29-a provocare dintr-o carieră începută ca antrenor în urmă cu exact două decenii. În această perioadă, tehnicianul român a trecut prin numeroase echipe din România și din străinătate.

Dacă la Astra Giurgiu a cunoscut gloria cuceririi titlului național, în ultimii ani rezultatele nu au mai fost la același nivel. A antrenat în Arabia Saudită, Turcia și România, dar nu a reușit să reziste mai mult de un sezon la niciuna dintre echipe, cu excepția perioadei la Gaziantep, unde a avut o colaborare mai lungă.