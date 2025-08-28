Sport Șumudică își face bagajele și pleacă la 8000 de km distanță de București







După o pauză de aproape patru luni, de la despărțirea de Rapid București, Marius Șumudică ar putea reveni în antrenorat, de această dată într-un campionat exotic.

Tehnicianul român, în vârstă de 54 de ani, se află în negocieri avansate cu Yunnan Yukun, formație din prima ligă chineză, care i-a propus un contract de un milion de euro pe an.

Potrivit informațiilor disponibile, clubul din China îl consideră pe Marius Șumudică principalul candidat pentru preluarea echipei. Conducerea este pregătită să renunțe la actualul antrenor, danezul Jorn Andersen, după o serie de rezultate extrem de slabe în competițiile interne.

Oferta transmisă antrenorului român ar presupune un angajament pe termen mediu. Salariul de un milion de euro anual îl transformă într-una dintre cele mai atractive propuneri pe care Șumudică le-a primit în ultimii ani.

Un alt detaliu important îl reprezintă faptul că doi jucători români se află deja în lotul echipei – Andrei Burcă și Alex Ioniță – ceea ce ar putea facilita integrarea antrenorului în noul context.

Decizia oficialilor chinezi de a schimba banca tehnică vine după o perioadă complicată pentru echipă. Yunnan Yukun a suferit trei înfrângeri usturătoare în ultimele săptămâni:

0-7 cu Beijing Guoan , în Cupă

1-5 cu Chengdu Rongcheng , în campionat

1-5 cu Qingdao Hainiu, la începutul lunii august

Deși rezultatele recente sunt alarmante, echipa nu este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. După 22 de etape, Yunnan Yukun ocupă locul 8 în clasament, cu 29 de puncte.

Deși discuțiile cu Yunnan Yukun sunt avansate, Marius Șumudică nu a luat încă o decizie finală. Experiența sa în fotbalul asiatic și ofertele consistente primite în trecut îl fac să analizeze cu atenție toate detaliile contractului.

La finalul anului 2024, tehnicianul a fost curtat de Damac FC, echipă din Arabia Saudită, care i-a oferit un salariu chiar mai mare, de 1,2 milioane de euro anual. La acel moment, antrenorul a ales să refuze propunerea, preferând să își continue cariera în România.

Acum, situația este diferită. Posibilitatea de a antrena în China, într-o ligă aflată în plină dezvoltare și cu resurse financiare importante, ar putea reprezenta o provocare majoră pentru cariera sa.

De-a lungul carierei, Marius Șumudică a acumulat experiență pe mai multe continente, inclusiv în Asia. Printre echipele pe care le-a antrenat se numără:

Al-Shaab – Emiratele Arabe Unite

Al-Shabab – Arabia Saudită

Al-Raed – Arabia Saudită

Rezultatele obținute în Orientul Mijlociu l-au ajutat să își construiască o reputație solidă, fiind apreciat pentru stilul său ofensiv și capacitatea de a motiva jucătorii.

Negocierile dintre Marius Șumudică și conducerea clubului chinez vor continua în zilele următoare. Există șanse ca în următoarele două săptămâni să fie luată o decizie definitivă. În cazul în care acceptă oferta, antrenorul ar urma să semneze un contract valabil pe cel puțin un sezon, cu posibilitatea prelungirii acestuia în funcție de rezultate.