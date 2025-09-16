Monden

Lovitură sub centură pentru Dan Șucu. Fetele l-au doborât

Dan Șucu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Dan Șucu a trăit niște momente cu adevărat complicate când a fost dat în judecată de fetele lui pentru pensia alimentară. Dezvăluirea a fost făcută de actuala lui soție la un podcast.

Dan Șucu terminat de vestea judecății

Omul de afaceri ar fi trăit o adevărată dramă, în momentul în care a fost dat în judecată de fetele lui. ”Și când a văzut că copiii lui l-au dat în judecată a fost terminat, Nu stăteam împreună, pe urmă ne-am mutat împreună și stăteam într-o casă închiriată. Știu că a venit livid, supărat cu tensiunea până la cer pentru că a ajuns acolo și au constat că fetele lui l-au dat în judecată.

Diana Șucu

Ele primeau de la Dan că așa au convenit, primeau câte 5.000 de euro. Banii ăștia îi primeau acum 20 de ani de copil pe lună. Și când a văzut că l-au dat în judecată, a fost terminat o lungă perioadă de timp”, a explicat Diana Șucu.

Relația cu fetele mai importantă ca cea cu fosta soție

De altfel, aceasta a adăugat că procesul l-a afectat mai mult decât divorțul. ”Asta l-a durut mai tare decât despărțirea. De fapt asta l-a durut, despărțirea nu l-a durut pentru că a fost o decizie luată în cunoștință de cauză”. Cât privește momentul separării, Diana Șucu a precizat că s-a întâmplat în decembrie 2003.

Familia trebuie să meargă la schi la Courchevel. Doar că fosta soție a omului de afaceri i-a explicat că mai are niște lucruri de rezolvat. Așa că omul de afaceri a zburat de unul singur în Franța și a așteptat în zadar familia să îl urmeze.

Nu a mai venit nimeni în acea vacanță, iar de la acel moment s-a separat de fosta soție. Ulterior acesta a început o relație serioasă cu Diana, cea care i-a devenit și soție. De altfel, cei doi sunt împreună de mai bine de 20 de ani.

Proiecte speciale