Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București. Consecințe pentru fostul internațional

Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București și instanța a decis menținerea amenzii și suspendarea permisului său pentru 30 de zile. Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii martie 2024 când fostul internațional a fost oprit de polițiști în incinta Arenei Naționale înaintea meciului România – Irlanda de Nord, când nu a respectat indicațiile acestora, potrivit Golazo.ro.

Ionel Ganea a contestat sancțiunea primită după ce a fost oprit de polițiști în incinta stadionului. Fostul fotbalist a refuzat inițial să coopereze, iar conform martorilor, i-ar fi spus unuia dintre agenți: „Te faci că nu mă cunoști sau ce?”. Acțiunea autorităților s-a soldat cu amendă și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.

În noiembrie 2024, Judecătoria din Făgăraș i-a dat câștig de cauză lui Ganea, considerând că poliția nu a prezentat probe suficiente pentru a susține sancțiunea. Instanța de fond a precizat că dovezile depuse de fostul atacant susțineau varianta sa privind incidentul.

Brigada Rutieră București a făcut apel, iar Tribunalul Brașov a revizuit decizia. În 17 iulie 2025, instanța a menținut definitiv amenda și suspendarea permisului pentru 30 de zile. Judecătorii au motivat că Ganea nu se află la prima abatere rutieră, având anterior șapte contravenții înregistrate.

Decizia Tribunalului Brașov a fost pronunțată la puțin peste o lună de la cea mai dureroasă încercare din viața fostului atacant al naționalei, pierderea fiului său de doi ani, în urma unui accident rutier.

În urma unui accident rutier între Hurez și Făgăraș, fiul său de doi ani a murit după ce a suferit răni grave. Mașina condusă de Ganea, un Dacia Duster, a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil, iar copilul nu era asigurat corespunzător.

Avocatul Adrian Cuculis a subliniat că, deși în mod normal uciderea din culpă atrage pedepse între doi și șapte ani de închisoare, instanța va ține cont de circumstanțele personale ale fostului internațional.