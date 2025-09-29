Ioana Popescu, de la devoratoarea de fotbaliști la femeia uitată de televiziuni. N-ar fi suportat viața în anonimat

Ioana Popescu a fost una dintre figurile mondene care au reușit să capteze atenția publicului în anii 2000 și începutul anilor 2010, grație combinației dintre cariera în televiziune, scrisul publicistic și, mai ales, aparițiile controversate din presa tabloidă, potrivit informațiilor de pe rețelele de socializare.

Supranumită de jurnaliști „devoratoarea de fotbaliști”, ea a rămas în memoria multora prin declarațiile explozive și prin legăturile atribuite cu nume sonore din fotbalul românesc.

Născută cu o fire nonconformistă, Ioana a ales încă de tânără calea presei. A lucrat ca jurnalistă și a cochetat cu televiziunea, unde și-a dorit să-și impună propriul stil. A găsit rapid rețeta notorietății: o combinație între confesiuni intime, curajul de a intra în scandaluri și apariții televizate menite să stârnească reacții puternice.

Ioana Popescu și-a creat propriul show, „Ioana Night Show”, difuzat mai întâi pe 6TV și apoi pe Giga TV. Formatul îmbina o revistă a presei cu momente de divertisment și invitați din lumea mondenă. Emisiunea nu a rezistat mult pe piață, însă i-a adus o vizibilitate considerabilă.

Ulterior, ea a fost o prezență constantă în platourile de televiziune ale talk-show-urilor mondene, de la „Un Show Păcătos” la „WowBiz” sau „Agenția VIP”. Aparițiile erau condimentate de confesiuni picante, de confruntări directe cu alte personaje cunoscute și de un apetit evident pentru declarații controversate.

Un moment care a marcat cariera și notorietatea Ioanei Popescu a fost lista de fotbaliști celebri despre care a afirmat că i-au fost iubiți. Adrian Mutu, Gabi Torje, Ionuț Luțu, Răzvan Raț și alții au fost nume vehiculate de ea. Povestirile aveau detalii intime, unele dintre ele greu de ignorat.

Fotbaliștii au negat însă, pe rând, relațiile invocate, ceea ce nu a făcut decât să alimenteze scandalurile și să îi consolideze imaginea de „femeie fatală”. Pentru public, Ioana Popescu era un personaj greu de încadrat: pentru unii era doar o apariție tabloidă, pentru alții o femeie care știa să-și valorifice experiențele personale într-un mod ce garanta atenția presei.

Totuși, viața Ioanei Popescu nu a fost doar o succesiune de momente spectaculoase. Presa a relatat și episoade mai puțin fericite: pierderea unor contracte de televiziune, conflictele cu colegii sau chiar concedierea de la un post TV din cauza comportamentului considerat nepotrivit. Deși obișnuia să vorbească deschis despre aceste eșecuri, ele au cântărit greu în cariera ei.

Timpul a trecut, iar odată cu apariția unor noi generații de vedete și cu schimbarea peisajului mediatic, Ioana a început să piardă teren. Televiziunile care altădată o căutau insistent pentru a crea audiență nu o mai invitau.

Evenimentele mondene, unde prezența ei era un magnet pentru paparazzi, s-au închis pentru ea. Într-un domeniu în care vizibilitatea este vitală, această retragere forțată a echivalat cu o condamnare la uitare.

Nici bărbații celebri care îi alimentau titlurile de odinioară nu o mai căutau. Povestea „devoratoarei de fotbaliști” rămânea una de arhivă, iar Ioana Popescu resimțea puternic absența atenției.

Pentru cineva obișnuit să trăiască din reflectoare și din povești de primă pagină, izolarea devenea greu de suportat. Prieteni apropiați au mărturisit de-a lungul timpului că singurătatea și lipsa unei recunoașteri au afectat-o vizibil.

Jurnalista a murit la 45 de ani în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Potrivit iubitul ei, Mihai Ștefan Lungu, Ioana suferea de mai multe afecțiuni, printre care varice esofagiene, hepatită C, palpitații și ulcer.