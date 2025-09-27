Mutu, vizită controversată la Moscova: A jucat pentru ruși

Adrian Mutu traversează o perioadă de tranziție după despărțirea de Petrolul Ploiești și restricțiile impuse de Consiliul Național al Audiovizualului, care interzic promovarea jocurilor de noroc prin intermediul vedetelor. Cu mai mult timp liber, fostul internațional s-a dedicat proiectelor personale, precum propria școală de fotbal din București, dar și aparițiilor la diverse podcasturi.

Zilele trecute, „Briliantul” a participat la un turneu demonstrativ de fotbal desfășurat la Moscova. Alegerea destinației ridică semne de întrebare, având în vedere că Rusia se află în continuare izolată de competițiile internaționale, după sancțiunile dictate de UEFA și FIFA ca urmare a invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Deși evenimentul a avut caracter amical, Mutu a intrat în atenția presei ruse după o declarație cu tentă diplomatică.

Întrebat despre posibilitatea unui meci amical România – Rusia, acesta a răspuns: „Desigur, toată lumea ar fi interesată să urmărească un astfel de meci. Și de ce nu? Echipa Rusiei a fost întotdeauna foarte puternică. Întotdeauna”, a relatat publicația bookmaker-ratings.ru.

Competiția de la Moscova a reunit șase echipe alcătuite din foști jucători cunoscuți: Legendele Rusiei, Serbiei, Turciei, Asiei, Europei și o selecționată mondială. Mutu a evoluat pentru echipa Legendelor Mondiale, alături de nume precum Karagounis, Maicon, Hleb sau Kuraniy.

Finala a fost câștigată de formația gazdă, Legendele Rusiei, care a învins cu 8-4 selecționata Europei. Echipa românului s-a clasat pe locul al treilea. Printre participanți s-au mai numărat Sinama-Pongolle, Olic, Maniche, Bojinov și mai multe nume importante ale fotbalului rus.

Prezența la Moscova se suprapune cu poziționările publice ale lui Mutu în plan politic. La alegerile prezidențiale din 2024, acesta și-a exprimat simpatia față de Călin Georgescu, candidat independent ajuns în turul al doilea.

„Îmi place cum vorbește. Atât pot să spun. Îmi place ce aud și ce spune. E un om echilibrat. A fost sportiv. Mi se pare un om echilibrat. (…) Este formidabil”, a declarat Mutu.

Deși a precizat că nu dorește să influențeze electoratul, fostul fotbalist a subliniat că își dorește „un președinte care să ne apere, care să fie în interesul țării”.

Fostul atacant român nu este singura vedetă occidentală care a atras critici pentru o vizită la Moscova. Francesco Totti, legenda clubului AS Roma, a fost de asemenea contestat în Italia pentru că a participat la un eveniment sponsorizat de o casă de pariuri în capitala Rusiei.