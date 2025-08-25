Monden Topul celor mai bogate vedete din 2025. Cine sunt artiștii și sportivii cu averi uriașe







Deși mai multe vedete au averi considerabile, doar câteva zeci din întreaga lume au reușit să treacă pragul miliardului de dolari, potrivit Forbes.

Salariile și contractele de sponsorizare din sport au crescut spectaculos, iar mulți atleți și-au mărit averile prin afaceri profitabile. În muzică, artiștii își valorifică intens brandul personal și vânzările, generând venituri uriașe.

Arnold Schwarzenegger, actor de renume și fost guvernator al Californiei, a câștigat aproximativ 500 de milioane de dolari din filme și a investit sume importante în imobiliare și alte afaceri. Valoarea totală a averii sale este estimată la 1,1 miliarde de dolari.

LeBron James este primul jucător din NBA care a devenit miliardar în timp ce era încă activ. De-a lungul celor 22 de sezoane, el a câștigat peste 500 de milioane de dolari din salarii, iar la acestea s-au adăugat alte sute de milioane de dolari din sponsorizări și investiții. Averea sa totală este estimată la 1,3 miliarde de dolari.

Rihanna s-a făcut remarcată cu piese precum „Pon de Replay” și „Umbrella”, care au propulsat-o în topurile internaționale. Ulterior, succesul ei s-a extins și în afaceri. Artista are acum o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari.

Taylor Swift a intrat în rândul miliardarilor în 2023, după ce prima parte a turneului Eras i-a adus peste 190 de milioane de dolari. O altă sursă importantă de venit o reprezintă vânzările de albume, la care se adaugă investiții imobiliare de aproximativ 150 de milioane de dolari în proprietăți din Rhode Island și Tennessee. În total, averea artistei este estimată la 1,6 miliarde de dolari.

Kim Kardashian are o avere estimată la 1,7 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a veniturilor provine din brandul de lenjerie modelatoare Skims, evaluat la 4 miliarde de dolari. În plus, a lansat o linie de produse pentru îngrijirea pielii.

Jay-Z, muzician și om de afaceri, deține o avere de 2,5 miliarde de dolari, provenită atât din muzică, cât și din investiții în băuturi alcoolice.

Oprah are o avere de aproape 3 miliarde de dolari, bani proveniți din televiziune, actorie, producție și investiții media. Este prima femeie de culoare care a devenit miliardară și continuă să câștige sume uriașe din divertisment.