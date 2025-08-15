Taylor Swift a publicat coperta și lista cu melodii de pe noul album „The Life of a Showgirl”
- Antonia Hendrik
- 15 august 2025, 09:17
Taylor Swift a confirmat că va lansa un nou album intitulat „The Life of a Showgirl”, disponibil începând cu data de 3 octombrie. Anunțul a fost făcut în podcastul „New Heights Show”, găzduit de partenerul său, jucătorul NFL Travis Kelce, alături de fratele acestuia, Jason Kelce.
Taylor Swift a anunțat lista completă a pieselor de pe album
Albumul include o colaborare cu artista Sabrina Carpenter pe piesa titulară, „The Life of a Showgirl”. Odată cu anunțul, Swift a prezentat și coperta oficială a albumului, precum și lista completă a pieselor.
Pe site-ul oficial al artistei sunt deja disponibile pentru precomandă mai multe ediții speciale ale albumului, printre care varianta The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume, lansată pe vinil portocaliu sclipitor, CD deluxe și casetă audio. În timpul difuzării podcastului, au fost publicate și coperțile edițiilor deluxe direct pe platforma online a cântăreței.
„Am vrut ca fiecare melodie să aibă un scop clar și să nu existe posibilitatea de a adăuga sau elimina un cântec fără a afecta întregul concept”, a explicat Swift, subliniind și despre nivelul de exigență pe care și l-a impus în procesul de creație.
Artista americană, ascultată lunar pe Spotify de 83 de milioane de fani
Cu peste 83 de milioane de ascultători lunar pe Spotify, Taylor Swift continuă să-și consolideze poziția în industria muzicală, noul album fiind așteptat cu interes de fanii din întreaga lume.
Printre cele douăsprezece melodii incluse pe viitorul album se regăsește și o colaborare cu artista Sabrina Carpenter, deseori comparată cu Taylor Swift de către critici și fani.
Cunoscută pentru hitul „Espresso”, piesă care i-a adus premiul pentru cea mai bună interpretare pop la gala Grammy din 2025, Sabrina Carpenter este, de altfel, o apropiată a lui Taylor Swift. Cele două au colaborat și anterior, Carpenter fiind aleasă să deschidă unul dintre concertele din cadrul Eras Tour – turneul care a stabilit un record mondial, depășind încasări de un miliard de dolari.
Taylor Swift dezvăluie conceptul complet pentru „The Life of a Showgirl”
Taylor Swift a prezentat și designul integral al noului său proiect muzical, „The Life of a Showgirl”. În imaginile publicate, artista apare într-o cadă de baie purtând o rochie decorată cu pietre prețioase, un contrast vizual între eleganță și nostalgie.
Albumul va fi lansat în patru variante distincte, disponibile pe diferite formate: vinil (29,99 dolari), casetă audio (19,99 dolari) și CD (12,99 dolari). De asemenea, o ediție deluxe este pusă la dispoziția publicului pentru o perioadă limitată de 72 de ore prin intermediul site-ului oficial al artistei.
Clasată pe primul loc în topul celor mai ascultați artiști ai anului 2024, conform datelor oferite de Federația Internațională a Industriei Fonografice (IFPI), Taylor Swift continuă să stabilească noi repere în industria muzicală globală.
Lista cu melodii de pe noul album
Taylor Swift a dezvăluit lista completă a pieselor incluse pe noul său album. Proiectul discografic reunește un total de 12 melodii, fiecare cu o identitate distinctă și un titlu sugestiv.
- The Fate of Ophelia,
- Elizabeth Taylor,
- Opalite,
- Father Figure,
- Eldest Daughter,
- Ruin the Friendship,
- Actually Romantic,
- Wi$h Li$t,
- Wood,
- Cancelled,
- Honey,
- The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter, potrivit variety.com.
