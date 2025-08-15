Monden Taylor Swift a publicat coperta și lista cu melodii de pe noul album „The Life of a Showgirl”







Taylor Swift a confirmat că va lansa un nou album intitulat „The Life of a Showgirl”, disponibil începând cu data de 3 octombrie. Anunțul a fost făcut în podcastul „New Heights Show”, găzduit de partenerul său, jucătorul NFL Travis Kelce, alături de fratele acestuia, Jason Kelce.

Albumul include o colaborare cu artista Sabrina Carpenter pe piesa titulară, „The Life of a Showgirl”. Odată cu anunțul, Swift a prezentat și coperta oficială a albumului, precum și lista completă a pieselor.

Pe site-ul oficial al artistei sunt deja disponibile pentru precomandă mai multe ediții speciale ale albumului, printre care varianta The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume, lansată pe vinil portocaliu sclipitor, CD deluxe și casetă audio. În timpul difuzării podcastului, au fost publicate și coperțile edițiilor deluxe direct pe platforma online a cântăreței.

„Am vrut ca fiecare melodie să aibă un scop clar și să nu existe posibilitatea de a adăuga sau elimina un cântec fără a afecta întregul concept”, a explicat Swift, subliniind și despre nivelul de exigență pe care și l-a impus în procesul de creație.

Cu peste 83 de milioane de ascultători lunar pe Spotify, Taylor Swift continuă să-și consolideze poziția în industria muzicală, noul album fiind așteptat cu interes de fanii din întreaga lume.

Printre cele douăsprezece melodii incluse pe viitorul album se regăsește și o colaborare cu artista Sabrina Carpenter, deseori comparată cu Taylor Swift de către critici și fani.

Cunoscută pentru hitul „Espresso”, piesă care i-a adus premiul pentru cea mai bună interpretare pop la gala Grammy din 2025, Sabrina Carpenter este, de altfel, o apropiată a lui Taylor Swift. Cele două au colaborat și anterior, Carpenter fiind aleasă să deschidă unul dintre concertele din cadrul Eras Tour – turneul care a stabilit un record mondial, depășind încasări de un miliard de dolari.

Taylor Swift a prezentat și designul integral al noului său proiect muzical, „The Life of a Showgirl”. În imaginile publicate, artista apare într-o cadă de baie purtând o rochie decorată cu pietre prețioase, un contrast vizual între eleganță și nostalgie.

Albumul va fi lansat în patru variante distincte, disponibile pe diferite formate: vinil (29,99 dolari), casetă audio (19,99 dolari) și CD (12,99 dolari). De asemenea, o ediție deluxe este pusă la dispoziția publicului pentru o perioadă limitată de 72 de ore prin intermediul site-ului oficial al artistei.

Clasată pe primul loc în topul celor mai ascultați artiști ai anului 2024, conform datelor oferite de Federația Internațională a Industriei Fonografice (IFPI), Taylor Swift continuă să stabilească noi repere în industria muzicală globală.

Taylor Swift a dezvăluit lista completă a pieselor incluse pe noul său album. Proiectul discografic reunește un total de 12 melodii, fiecare cu o identitate distinctă și un titlu sugestiv.