Social Ce a făcut superstarul Post Malone înainte de concertul de la Untold







Superstarul american Post Malone a sosit ieri la Cluj. A fost întâmpinat cu entuziasm de fani pe aeroportul din Cluj-Napoca. După aceea a fost surprins de fani prin oraș. În zona Piața Muzeului. Artistul, ușor de recunoscut și după ținuta western, a intrat într-un restaurant din Cluj și a băut un pahar de whiskey.Post Malone este unul dintre headlinerii acestei ediții aniversare a Untold. Post Malone își începe turneul european „The Big Ass Tour” pe scena principală a Festivalului UNTOLD.

Superstarul a întors toate privirile după ce a ales să facă o plimbare printr-o zonă foarte aglomerată din Cluj. A fost însoțit de trei bodyguarzi, dar nu a ezitat să se apropie de cei care au dorit o fotografie cu el. Post Malone le-a zâmbit, a discutat când a fost abordat. Și a oferit autografe. Clujenii spun că superstarul era relaxat și nu părea deranjat de faptul că e recunoscut. Prezența artistului prin oraș a fost surprinsă de numeroși martori. Bieînțeles că imaginile au fost rapid distribuite pe rețelele sociale.

Concertul din această seară de pe Cluj-Arena marchează începutul turneului european al artistului și reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției aniversare UNTOLD X. Cu peste 80 de milioane de discuri vândute și 59,5 miliarde de ascultări pe Spotify, Post Malone este unul dintre cei mai de succes artiști ai generației sale. E una dintre cele mai influente figuri ale muzicii contemporane. E un superstar global.Artistul american are zeci de premii Billboard și nominalizări la Grammy.

Are colaborări cu cele mai mari nume din industria muzicală globală, Taylor Swift, Beyoncé sau The Weeknd.În august 2018, artistul american a doborât recordul de 34 de ani deținut de Michael Jackson pentru cele mai multe săptămâni petrecute în clasamentul Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums: albumul său “Stoney” s-a aflat în acest top timp de 77 de săptămâni, față de cele 76 de săptămâni ale albumului “Thriller”. Artistii prezenți în festival îi puteti vedea aici.