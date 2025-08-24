Sport Bihoreanul Mihai Dringo, cel mai rapid român. Nou record național la 100 m







10.46 e timpul cu care atletul CSM Oradea, antrenat de Robert Olah, a doborât un nou record național în proba de sprint. Noul record național la 100 m plat a fost stabilit ieri la Campionatele Naţionale de seniori ale României la atletism de la Craiova. Performanța lui Mihai Dringo e cu atât mai valoroasă cu cât el nu ia startul de obicei în cursa de sprint. Bihoreanul e omul recordurilor. Mihai Dringo deține recordurile nașionale la 100 m, 200 m, 300,m și 400 m plat. Toate stabilite în acest an. De remarcat că, atletul revine după o gravă accidentare suferită în mai 2024 care l-a ținut departe de sport. Era în plină formă, era foarte aproape de calificarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Avea realizat baremul de calificare în proba de 400 metri.

Stadionul de Atletism Nicolae Mărășescu din Craiova e gazda Campionatelor Naţionale de seniori ale României la atletism, competiție programată în perioada 23-24 august 2025.

Stadionul din Craiova a fost martorul mai multor recorduri naționale stabilite de Mihai Dringo. În 2022 a alergat aici în proba de 400 m, în 45.38 secunde, un nou record național la seniori și implicit la U23.Tot pe Nicolae Mărășeșscu, Mihai Dringo devenea campion balcanic în 2022. Era anul în care atletul bihorean a stabilit patru recorduri naționale.

În urmă cu câteva săptămâni, Dringo a triumfat în proba de 300 metri plat la o probă atletica neclasică organizata in Polonia. El a oprit ceasul la 32.31 secunde, nou record national al României. A devansat sportivi din Polonia, SUA, Jamaica și Serbia.

Dringo a corectat recordul național al României în proba de 400 metri plat pe parcursul acestui sezon. De altfel, bihoreanul s-a calificat pentru Campionatele Mondiale de Atletism – ediția 2025, eveniment programat a se desfășura la Tokyo, în septembrie. El a îndeplinit baremul, oprind ceasul la 44.74 secunde în concursul de la Maribor (Slovenia), pe 28 iunie. Și va lua startul în cel mai important eveniment atletic al anului în proba sa favorită. De asemenea, Dringo a reușit un record personal în proba de 200 metri, tot pe parcursul acestui an. El a alergat 20.76 secunde la Novo Mesto (Slovenia), la începutul lunii Iulie.