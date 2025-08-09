Actualitate

Ștefania Uță, medalia de aur și record la Campionatele Europene U20 la 400 m garduri!

Ștefania Uță, medalia de aur și record la Campionatele Europene U20 la 400 m garduri!Sursa foto: instagram
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ștefania Uță a obținut o performanță remarcabilă sâmbătă, câștigând medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri la Campionatele Europene U20, desfășurate la Tampere, Finlanda.

Aur și record pentru Ștefania Uță la Campionatele Europene U20

Cu un timp de 55.55 secunde, ea nu doar că a reușit să învingă adversarele, ci a stabilit și „cea mai bună performanță personală și record al competiției”, o realizare care îi conferă poziția de lider european la această categorie de vârstă.

Această performanță reflectă efortul și dăruirea Ștefaniei, care a muncit intens pentru a ajunge la acest nivel, iar rezultatul său reprezintă un moment deosebit pentru atletismul românesc.

 

Punct final pentru privilegiile bugetarilor. Va fi interzis
Punct final pentru privilegiile bugetarilor. Va fi interzis
Cât costă să te distrezi la Untold 2025. Prețul apei i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Cât costă să te distrezi la Untold 2025. Prețul apei i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
View this post on Instagram

 

A post shared by European Athletics (@europeanathletics)

Podiumul și alte rezultate notabile ale sportivilor români

Pe lângă succesul Ștefaniei Uță, pe podiumul probei de 400 metri garduri s-au clasat și Meta Tumba din Franța, cu timpul 55.56 secunde, urmată de Viola Hambidge din Estonia, care a încheiat cu 56.71 secunde.

Pentru România, medalia obținută de Ștefania este a doua la acest campionat după cea cucerită vineri de Daria Vrînceanu în proba de triplusalt, cu o săritură impresionantă de 13.75 metri.

Alte rezultate importante pentru delegația română includ: „Ștefan Ciobanu  locul 9 la triplusalt, Daria Chițiu  locul 10 la aruncarea discului (40.27 metri), David Damian –locul 6 la 400 metri garduri (51.33 secunde).

Campionatele Europene U20 și sprijinul delegației României

Campionatele Europene U20 au loc între 7 și 10 august în orașul Tampere din Finlanda, reunind cei mai promițători tineri atleți din Europa. România a trimis o delegație formată din 21 de sportivi, dintre care 9 fete și 12 băieți, pregătiți să dea tot ce au mai bun pentru a-și reprezenta țara cu mândrie.

La eveniment participă și Constantina Diță, președintele Federației Române de Atletism, care oferă sprijin moral și profesional sportivilor, urmărind îndeaproape evoluția acestora. Prezența sa subliniază importanța acordată de federație dezvoltării atletismului la nivel juvenil și susține ambițiile celor mai talentați tineri atleți români, scrie rfi.fr

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:11 - Ștefania Uță, medalia de aur și record la Campionatele Europene U20 la 400 m garduri!
21:00 - Prăbușirea unui gigant care a revoluționat lumea telefoanelor mobile. Cum s-a pierdut Nokia din cauza unor greșeli co...
20:49 - Active record pentru pensiile private. Pilonul II și Pilonul III cumulează peste 177 miliarde lei
20:38 - Iubirea costat-o pe o trezorieră din Cluj 100.000 de dolari. Era să o coste și libertatea pentru că banii erau furați
20:27 - Meșteșuguri rare, locuri magice și oameni care inspiră. Cum renaște Praidul după inundații
20:14 - Punct final pentru privilegiile bugetarilor. Va fi interzis

Proiecte speciale