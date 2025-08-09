Actualitate Ștefania Uță, medalia de aur și record la Campionatele Europene U20 la 400 m garduri!







Ștefania Uță a obținut o performanță remarcabilă sâmbătă, câștigând medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri la Campionatele Europene U20, desfășurate la Tampere, Finlanda.

Cu un timp de 55.55 secunde, ea nu doar că a reușit să învingă adversarele, ci a stabilit și „cea mai bună performanță personală și record al competiției”, o realizare care îi conferă poziția de lider european la această categorie de vârstă.

Această performanță reflectă efortul și dăruirea Ștefaniei, care a muncit intens pentru a ajunge la acest nivel, iar rezultatul său reprezintă un moment deosebit pentru atletismul românesc.

Pe lângă succesul Ștefaniei Uță, pe podiumul probei de 400 metri garduri s-au clasat și Meta Tumba din Franța, cu timpul 55.56 secunde, urmată de Viola Hambidge din Estonia, care a încheiat cu 56.71 secunde.

Pentru România, medalia obținută de Ștefania este a doua la acest campionat după cea cucerită vineri de Daria Vrînceanu în proba de triplusalt, cu o săritură impresionantă de 13.75 metri.

Alte rezultate importante pentru delegația română includ: „Ștefan Ciobanu locul 9 la triplusalt, Daria Chițiu locul 10 la aruncarea discului (40.27 metri), David Damian –locul 6 la 400 metri garduri (51.33 secunde).

Campionatele Europene U20 au loc între 7 și 10 august în orașul Tampere din Finlanda, reunind cei mai promițători tineri atleți din Europa. România a trimis o delegație formată din 21 de sportivi, dintre care 9 fete și 12 băieți, pregătiți să dea tot ce au mai bun pentru a-și reprezenta țara cu mândrie.

La eveniment participă și Constantina Diță, președintele Federației Române de Atletism, care oferă sprijin moral și profesional sportivilor, urmărind îndeaproape evoluția acestora. Prezența sa subliniază importanța acordată de federație dezvoltării atletismului la nivel juvenil și susține ambițiile celor mai talentați tineri atleți români, scrie rfi.fr