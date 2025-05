Alertă în nordul Europei. Rusia masează trupe la granița cu Finlanda

O alertă de securitate majoră vine din nordul Europei, după ce imagini din satelit recente au scos la iveală o activitate militară semnificativă a Rusiei în apropierea graniței cu Finlanda,

Imaginile furnizate de Planet Labs și analizate de radiodifuzorul suedez SVT arată desfășurări în patru locații strategice: Kamenka, Petrozavodsk, Severomorsk-2 și Olenya.

Această consolidare a infrastructurii și prezenței militare vine la scurt timp după ce Finlanda și Suedia au aderat la NATO. „Russia has five active air bases near northern Finland and Norway. In this thread, I will go through the bases and their recent changes in activity and infrastructure, and how the war in Ukraine has affected them”, se menționează în analiza preluată.

Oficialii de la Moscova par să pună în aplicare măsuri anunțate anterior ca reacție la extinderea Alianței Nord-Atlantice în nordul Europei.

Russia has five active air bases near northern Finland and Norway. In this thread, I will go through the bases and their recent changes in activity and infrastructure, and how the war in Ukraine has affected them.

There have been some surprising developments. 1/ pic.twitter.com/r0FSXHEqvF

— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) May 7, 2025