De ce nu și-a găsit Andreea Raicu jumătatea. A avut multe relații eșuate

Deși s-a retras din lumina reflectoarelor de mai mulți ani, Andreea Raicu încă mai povestește despre viața ei personală. Recent, fosta prezentatoare TV a explicat de ce încă este singură și nu s-a grăbit să se căsătorească.

Deși pentru multe femei presiunea socială privind căsătoria sau formarea unei familii este puternică, Andreea Raicu a mărturisit că nu simte această povară. Din contră, consideră că starea de „single” este rezultatul unei decizii conștiente.

„Pentru mine, celibatul nu este o lipsă și nici o rebeliune împotriva căsătoriei, ci o alegere asumată. Iau decizii doar atunci când le simt cu adevărat, nu pentru că există o presiune sau pentru că ‘așa trebuie’”, a spus Andreea Raicu.

Fosta prezentatoarea a subliniat că, atunci când va simți că a întâlnit persoana potrivită, va face pasul cel mare, dar numai din iubire și bucurie, nu din obligație.

Andreea Raicu a spus că trecut de-a lungul anilor prin transformări personale și profesionale, ajungând astăzi să se definească drept o femeie echilibrată și fericită. Ea a declarat că împlinirea personală nu depinde de prezența unui partener, ci de modul în care înveți să-ți construiești propria viață.

„Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine. Am învățat că tot ce am nevoie găsesc în interiorul meu, iar un partener vine doar să aducă și mai multă bucurie unei vieți pe care deja o iubesc”, a explicat ea pentru Viva.

Andreea Raicu a explicat și cum arată o relație echilibrată în viziunea ei. Pentru fosta prezentatoare, iubirea nu înseamnă doar atracție sau convenție socială, ci un parteneriat bazat pe respect și evoluție comună.

„Pentru mine, o relație frumoasă înseamnă doi oameni care se aleg în fiecare zi, se respectă și cresc împreună”, a precizat fosta prezentatoare.

Amintim că Andreea Raicu a avut relații cu mai mulți bărbați cunoscuți, printre care și cu Tudor Chirilă și Cristi Chivu.