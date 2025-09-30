Ce s-a întâmplat cu pisicile Ioanei Popescu. Unde au ajuns animăluțele

Pisicile jurnalistei Ioana Popescu au fost subiect de dezbatere pe internet, având în vedere că jurnalista a murit la spital. Potrivit Marei Bănică, acestea ar fi în siguranță pentru că stăpâna le-a dat înainte de muri.

Animăluțele ar fi fost date în grijă, chiar cu câteva zile înainte ca jurnalista să își piardă viața. ”Pisicile Ioanei Popescu sunt undeva în Voluntari la cineva.

Le dăduse ea din fericire, pentru că apartamentul ei este sigilat în acest moment. Nu mai putea să aibă grijă de ele, și le-a dat cuiva. Așadar sunt bine acele pisicuțe”, a explicat Mara Bănică.

Cu toate acestea înmormântarea jurnalistei pare să fie una destul de complicate. dacă la început se zvonea că statul va avea grijă de funeralii, Mara Bănică spune că ar exista o mătușă.

”Iar situația cu ea și înmormântarea, o să vedem. M-au sunat foarte mulți oameni, prieteni din showbiz care vor să vină să aibă o înmormântare. Sperăm că poate mătușa se încumetă și o ridică de acolo”, a explicat prezentatoarea.

Ioana Popescu a murit pe 21 septembrie la Spitalul Sfântul Ioan din București. Aceasta suferea de mai multe boli printre care și ciroză. A chemat singură ambulanța care a dus-o la acest spital.

În momentul în care și-a pierdut viața medicii au constatat decesul din pricina afecțiunilor de care suferea. Drept urmare nu s-a mai făcut niciun fel de autopsie pentru a se vedea cauza morții.

De atunci și până acum totul a fost în ceață legat de înmormântarea ei. În cazul în care acea mătușă nu se va ocupa, atunci, Ioana Popescu va fi îngropată de către stat. Aceasta a devenit celebră în urma relațiilor tumultoase pe care le-a avut cu diferiți fotbaliști. În ultima perioadă era într-un con de umbra, probabil și din pricina afecțiunilor medicale de care suferea.