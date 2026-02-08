Motivul pentru care Iulia Pârlea merge des în Grecia: Bărbații lor sunt superbi

Iulia Pârlea este unul dintre turiștii români pe care Grecia chiar se poate baza. Nu de alta, dar aproape fiecare vacanță, jurnalista o petrece pe plaiurile elene.

Jurnalista a declarat la un podcast faptul că mereu se întoarce cu drag în Grecia. Drept urmare are și o gașcă de prieteni acolo. ”Mulți ar spune că am vreun iubit grec. Ți-am spus de ce merg atât de des în Grecia. A fost prima țară pe care am vizitat-o. Eu sunt un om loial și mă atașez. Eu acolo mi-am făcut foarte mulți prieteni. Îmi place mâncarea.

Îmi plăcea viața lor de noapte, când eram și eu mai tânără. Acum dacă pierd o noapte, îmi ia o săptămână să îmi revin. Îmi plac oamenii Bărbații lor sunt superbi, nu că ai noștri nu ar fi, dar…”, a povestit Iulia.

Știrista a avut o legătură de trei ani de zile cu Alex Pițurcă, alături de care a și locuit în casă. Cei doi s-au despărțit în 2019 și și-au văzut fiecare de viață. El a făcut un copil alături de Cristina Ich, dar este tot singur.

Ea nu a mai avut nicio relație demnă de menționat de la acea dată. De altfel, ea a și explicat la diferite podcasturi că și-ar dori, dar încă nu a găsit persoana potrivită. Mai ales că acum știe mult mai bine ce vrea decât acum aproape 10 ani.

Iulia a povestit în mai multe rânduri faptul că relația cu tatăl ei nu există. Asta pentru că acesta a plecat atunci când ea era doar un copil și ea a fost mai mult crescută de mamă. Drept urmare nici după moartea celei care i-a dat viață, Iulia nu a vrut să mai aibă vreo conexiune cu tatăl ei.