Monden Iulia Pârlea, în lacrimi. ”De ce stai cu el, nu vezi că te bate?!”







Prezentatoarea TV, Iulia Pârlea a dezvăluit în cadrul unui podcast că nu a avut o copilărie tocmai fericită din contră. Aceasta a crescut într-un mediu conflictual în care tatăl său o bătea pe mama sa.

Iulia Pârlea i-a reproșat mamei că nu a plecat mai devreme

Prezentatoarea TV a povestit în cadrul unui podcast faptul că a avut o copilărie nefericită. Ba mai mult, prezența tatălui i-a făcut mai mult rău decât bine. ”Eu nu am avut o prezență masculină în viața mea, de când sunt copil. Să-mi spună ești frumoasă… ai mei s-au separat când aveam 6 ani. Sunt aproape 34 de ani de când s-au despărțit. Cu tata cât am fost mică nu și-a dat silința în nici un fel. Când ești copil și sunt certuri bătăi și alte așa, te gândești de ce a stat cu el.

Dar eu o întrebam pe mama: de ce ai stat cu el? de ce stai? Dar nu vezi că te bate? Se poartă urât. Și ea zicea pentru noi, până într-o zi în care a bătut-o mult prea rău și nu a mai putut. Eu m-am simțit vinovată pentru că eu i-am zis să plecăm. Eram un copil de 6 ani, dar nu mai suportam. Când venea seara și auzeam motorul de mașină, mi-era rău, mă durea burtica. Și a considerat și ea că e timpul să plecăm să nu îmi mai facă rău”, a povestit aceasta.

”Nu pot să iert”

Iulia Pârlea a mai explicat faptul că nu își poate ierta tatăl. ”Acum nu sunt împăcată 100%. Eu plâng la filme cu fiice și tați, dar nu mă mai gândesc cu furie la el. Nu m-am gândit să-l iert. Încerc să îl înțeleg.

Mare parte din el am înțeles-o, dar de iertat nu pot să iert. Verișoara mea mi-a zis sa merg la terapeut sau la Constelații. Și acolo am reușit să văd că eram eu și restul lumii, nu eu și mama și restul lumii. Eu am crezut că sunt eu cu mama, dar mama era la mijloc”, a mai explicat ea.