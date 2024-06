Monden Prezentatoarea de la PRO TV care are ghinion în dragoste. „Fac eu ceva greșit”







Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV, a recunoscut că nu are un iubit și că încă nu a apărut persoana cu care să își dorească o relație seriasă. Cu toate astea, ea are planuri mari în această vară și este pregătită să plece în vacanță în Grecia.

Iuli Pârlea are planuri mare

„O să plec acum în iunie, câteva zile în Atena, din nou în Atena. Nu mai e o surpriză pentru nimeni că e a doua mea dragoste. După care în august o să merg iar în Grecia, dar într-o insulă. Mai vreau vara asta să ajung ori în Italia, ori în Croația. Nu am mai fost de mult în Croația, acum vreo 10 ani când am fost, mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să mă reîntorc”, a spus prezentatoarea.

Prezentatoarea de la Pro Tv a spus că în vacanță este foarte relaxată și că nu se aranjează prea mult. „Să știi că nici aici nu am stresul paparazzilor. Până la urmă, ești persoană publică, îți asumi! Eu asta am făcut de la început, plus că nu mi se pare că am ceva de ascuns. Când merg în vacanță sunt mai relaxată mental. Așa, eu nu mă machiez nici aici, nu mă aranjez, dichisesc în fiecare zi să ies pe stradă, deci la mine nu e mare diferență”, a spus ea.

Nu și-a făcut iubit

Iulia Pârlea a spus că este curată de foarte mulți greci, dar că este fana relațiilor la distanță. Ea a declarat că încă nu a apărut bărbatul potrivit în viața ei și că speră să îl găsească în viitorul apropiat. „Încă sunt singură, dar, cine știe, anul acesta. Dacă în prima parte a anului nu a apărut, poate apare în a doua jumătate”, a declarat ea.

De ce nu are Iulia Pârlea o relație

Prezentatoare a declarat că Neti Sandu i-a spus că este vina ei că nu are un iubit pentru că nu este foarate deschisă. Iulia Pârlea își dorește să schimbe ceva în viața ei anul acesta.

„Am vorbit cu Neti și vorbesc de câte ori ne întâlnim și ea spune că e vina mea, pentru că astrele arată că eu ar fi trebuit de mult să fiu la casa mea să zic așa, dar că eu fac ceva greșit, dacă nu s-a întâmplat asta. Probabil nu sunt îndeajuns de deschisă. Nu știu ce să zic, dar o să încerc. Am o glumă cu prietenele mele: până la sfârșitul anului vreau să intru în viață, gata!”, a mai spus aceasta pentru Ciao.