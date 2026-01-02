Cristina Ich, dezvăluiri dureroase. Problemele hormonale nu i-au dat pace

Chiar dacă este un influencer cunoscut și nu pare să ducă lipsă de nimic, iată că schimbările hormonale nu i-au dat pace nici Cristinei Ich. Aceasta a recunoscut că s-a confruntat cu o serie de dezechilibre pe care nu și le-a explicat decât târziu.

Influencerița a povestit că s-a confruntat cu anumite schimbări hormonale care i-au dat bătăi de cap. Nu de alta, dar i-a fost greu să se înțeleagă cu propria persoană. Mai ales că ajunsese într-o perioadă să se izoleze.

”Cum am ajuns să fac eu research-ul acesta?! Nu-mi înțelegeam stările. Adică dintr-o fată expansivă, maximalistă, care vorbea cu toată lumea, care ieșea din casă, dintr-o dată a apărut starea asta vegetativă. Adică fac sport în casă, nu ies din casă, nu am chef să vorbesc cu nimeni. Zic ce se întâmplă cu mine?”, a început aceasta istorisirea.

Ich a continuat și a explicat că stările ei erau departe de a fi ceea ce erau odinioară. Drept urmare a început să studieze problema și să ajungă la cei mai buni specialiști.

”Eu eram curioasă de hormonii anti-aging, ca să arăt bine, dar pentru cine să arăt bine? Pentru pereții din casă? Că te găsește moartea în casă. Nu înțelegeam de ce nu mai voiam să fac lucruri. Am fost în foarte locuri, nu mai voiam sa postez”, a mai spus ea.

În cele din urmă, aceasta a găsit un medic din străinătate care a ajutat-o să facă anumite analize țintite. Acolo s-a văzut clar unde sunt dezechilibre și cum pot ele fi modificate. Drept urmare, aceasta a făcut schimbările necesare.

În tot procesul se pare că îi stă alături și iubitul ei, fiul lui Don Pepe, unul dintre cei mai bogați dezvoltatori imobiliari din București. De altfel acesta i-a făcut toate poftele și a dus-o în călătorii de vis.