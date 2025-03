Monden Ce face Cristina Ich pentru prietene. Gestul care ar stârni invidia oricui







Cristina Ich pare să treacă ușor-ușor de la statutul de influencer cosmetic la cel de antrenor personal de fitness și nutriție. Deși spune că nu are pregătire în domeniu, aceasta își antrenează una dintre prietene.

Cristina Ich, la nivelul următor

De la creme și fonduri de ten până la greutăți și pătrățele pe abdomen nu este decât un pas. Cel puțin asta ar fi concluzia pe care o putem trage legat de evoluția pe internet a Cristinei Ich. A început prin a-și arăta rutina de sport, după care a trecut la nivelul următor. „Să fie foarte clar eu nu sunt instructor de sală, fitness sau alte chestii. Unele fete m-au întrebat, Cris, ce exerciții faci acasă? Eu vă arăt ce mai fac pe acasă, acum mai noi o antrenez și pe prietena mea. Da, după ce a văzut rezultatele a spus că vrea și ea.

I-am dat eu ce să mănânce, cele trei mese sfinte. Și i-am promis că în maxim 6 luni o să arate cum își dorește dacă respectă ceea ce i-am spus. Contează să nu mă doară spatele, să am rezultate și am. Exercițiile astea nu vi le recomand, vă arat ce fac eu pentru mine”, a spus influencerul după ce și-a arătat prietena pusă la treabă. Cristina Ich are un corp apreciat de foarte multe dintre urmăritoarele sale, mai ales că are și un copil. Drept urmare, sfaturile ei par să fie așteptate cu sufletul la gură de amicele virtuale.

Un magnet pentru bărbații cu bani

Nu de alta, dar toată lumea și-ar dori să arate țiplă în costum de baie, iar acum mai vine și vara. Practic, influencerița pare să aibă secretul succesului legat de forma fizică. De altfel, aceasta pare să dețină și secretul relațiilor amoroase cu bărbați foarte bogați. Logodnicul ei de acum este nimeni altul decât fiul lui Don Pepe, celebrul dezvoltator imobiliar din București. Aceasta ar avea o avere de zeci de milioane de euro, așa se explică și ultimele vacanțe de lux ale Cristinei. Pe de altă parte, nici ea nu e tocmai săracă, pentru că face zeci de mii de euro din contracte de imagine cu diferite firme.