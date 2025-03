Politica Crin Antonescu, despre desemnarea unui premier: Toate variantele sunt posibile







Candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a fost întrebat, luni, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie desemnat prim-ministru dacă el va fi ales președinte. Ca răspuns, acesta a afirmat că „există întotdeauna toate variantele”.

Criteriile pe care candidatul coaliției le ia în considerare pentru un premier

Acesta a declarat că noul președinte va găsi un guvern în funcție, care poate fi schimbat doar de Parlament sau prin demisie. El a mai subliniat că, dacă va ocupa această funcție, premier poate fi orice lider politic susținut de o majoritate și capabil să urmeze direcția dorită de el ca președinte.

„Notez faptul că atunci când eu sau altcineva vom deveni pe 18,19,20 mai președinți vom găsi un guvern care este în funcțiune, pe care îl poate schimba doar Parlamentul sau propria demisie.

De principiu vă răspund că oricare dintre liderii politici susținuți de o majoritate și care să poată fi capabil să țină ritmul și direcția pe care eu ca președinte, așa cum voi prezenta în programul meu, le doresc”, a susținut candidatul, pentru Știrile Pro TV.

Antonescu: Ilie Bolojan este un politician cu notorietate

Întrebat despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie desemnat prim-ministru, candidatul la alegerile prezidențiale a declarat că toate variantele sunt posibile.

„Există întotdeauna toate variantele. Ilie Bolojan este un politician cu notorietate, cu o carieră de performanță și un lider al unui partid important”, a răspuns acesta.

Relația dintre Bolojan și Antonescu, „impecabilă”

În trecut, Antonescu a mai discutat despre relația pe care o are cu președintele interimar al României, precizând că aceasta ar fi impecabilă.

„Relația mea cu Ilie Bolojan este corectă. Am ezitat să spun «nu, nu e adevărat, nu e rece», pentru că Ilie Bolojan nu are relații fierbinți cu niciunul dintre oamenii cu care face politică. Suntem oameni cu temperamentele și firea noastră fiecare. În general, relațiile din politică și în interiorul aceluiași partid nu sunt relații de dragoste.

Cu Ilie Bolojan am o relație de peste 30 de ani care este impecabilă, în sensul că n-am avut foarte mult de-a face, n-am stat, așa cum s-a întâmplat cu alții, ani întregi, zi de zi, la sediul partidului, dar de câte ori am avut de-a face, am fost perfect corecți unul cu celălalt, iar din punctul ăsta de vedere relația cu Bolojan, ca și cea cu Ciolacu, este impecabilă”, a declarata acesta, la Digi24.