Sfârșit crunt pentru o jurnalistă sportivă cunoscută. Și-a pierdut viața într-un incendiu, alături de cei trei copii

O tragedie a avut loc în statul american Minnesota, unde jurnalista Jessi Pierce, în vârstă de 37 de ani, și cei trei copii ai săi și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit în locuința familiei din White Bear Lake, potrivit The Guardian.

Focul a fost semnalat în dimineața zilei de 21 martie, în jurul orei 5:00. La sosirea echipajelor de pompieri, imobilul era deja cuprins de flăcări în totalitate.

În interiorul locuinței au fost găsite patru persoane — un adult și trei copii — precum și câinele familiei, toate fără viață. Jessi Pierce avea o carieră de aproximativ zece ani în jurnalismul sportiv, activând ca reporter pentru NHL și relatând despre echipa Minnesota Wild, colaborând totodată cu mai multe publicații.

Cauza incendiului nu este cunoscută în acest moment, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.

„Ne dor inimile pentru cei implicați în această tragedie. Cerem oportunitatea de a permite comunității noastre să se unească și să se sprijine reciproc în aceste momente dificile”, a declarat șeful pompierilor din White Bear Lake, Greg Peterson.

Dispariția jurnalistei a provocat reacții în lumea hocheiului nord-american, unde aceasta era cunoscută pentru activitatea sa.

”Întreaga familie a NHL transmite sincere condoleanțe familiei Pierce după moartea lui Jessi Pierce și a celor trei copii”, a reacționat NHL, liga de hochei profesionistă nord-americană. ”Jessi a iubit sportul nostru și a fost un membru valoros al comunității NHL.com timp de mai bine de un deceniu”, a transmis site-ul oficial al NHL.

Un mesaj a venit și din partea lui Bill Price, fost coleg al jurnalistei: ”Întreaga echipă NHL.com este devastată de pierderea lui Jessi și a celor trei copii. Iubirea lui Jessi pentru familia ei și pentru hochei era evidentă, pentru că făcea totul cu energie și cu pasiune. Toată lumea îi va simți lipsa”.

Tragedia a avut un impact puternic în Minnesota, unde hocheiul este considerat cel mai popular sport, iar echipa Minnesota Wild are o comunitate numeroasă de suporteri. În acest context, apropiații familiei au început să strângă fonduri pentru a-l sprijini pe soțul jurnalistei, Mike Hinrichs, rămas în viață.