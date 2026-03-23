Patru ambulanțe ale unei organizații evreiești, incendiate la Londra. Atac investigat ca faptă antisemită

Patru ambulanțe aparținând organizației Hatzola, un serviciu voluntar de intervenție medicală al comunității evreiești din nordul Londrei, au fost incendiate în noaptea de duminică spre luni în cartierul Golders Green, într-un incident pe care autoritățile britanice îl investighează ca posibilă infracțiune de ură antisemită, conform informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Potrivit pompierilor și poliției, nu au fost raportate victime, însă incendiul a provocat explozii la mai multe butelii aflate în vehicule și a avariat clădiri din apropiere.

Intervenția de urgență a mobilizat șase autospeciale de stingere și aproximativ 40 de pompieri, după ce flăcările au cuprins ambulanțele parcate în apropierea unei sinagogi.

London Fire Brigade a anunțat că incendiul a fost adus sub control la ora 03:06 GMT. Potrivit relatărilor de presă, exploziile produse de cilindrii aflați în vehicule au spart ferestrele unui bloc de apartamente din vecinătate, iar locuințe din zonă au fost evacuate preventiv.

Premierul britanic Keir Starmer a reacționat public după incident și l-a descris drept „un atac incendiar antisemit profund șocant”. Într-un mesaj public, șeful guvernului de la Londra a transmis că „gândurile mele se îndreaptă către comunitatea evreiască, care se trezește în această dimineață cu această veste îngrozitoare” și a reiterat că „antisemitismul nu are loc în societatea noastră”.

Declarațiile sale au fost reluate de mai multe publicații internaționale care au relatat despre incendierea ambulanțelor.

Și primarul Londrei, Sadiq Khan, a condamnat incidentul, anunțând intensificarea patrulelor de poliție în zonă. Potrivit relatărilor apărute luni, anchetatorii britanici analizează imagini de supraveghere și caută trei suspecți care ar fi fost surprinși în apropierea locului unde au fost incendiate vehiculele.

Poliția Metropolitană din Londra a precizat că ofițerii au rămas la fața locului după stingerea incendiului și că ancheta tratează cazul ca pe o infracțiune de ură antisemită.

SITE Intelligence a relatat că o grupare militantă aliniată Iranului, numită Islamic Movement of the People of the Right Hand, ar fi revendicat atacul. Informația apare în contextul în care autoritățile continuă verificările, iar până la acest moment nu există, în relatările consultate, un anunț oficial privind arestări.

CCTV: Watch three suspects walk towards a Hatzola ambulance before setting it on fire in London. Four ambulances belonging to the Jewish community service were set on fire. @metpoliceuk⁩ said the attack was an antisemitic hate crime. The PM said it was “horrific". pic.twitter.com/JvR10NhlFs — Ed Thomas (@EdThomasNews) March 23, 2026

Ambulanțele aparțineau Hatzola, o organizație nonprofit bazată pe voluntariat, care răspunde la urgențe medicale în comunitate. Potrivit presei internaționale, atacul a afectat o parte importantă a flotei folosite de serviciul local, ceea ce a amplificat preocupările comunității privind siguranța infrastructurii esențiale.

Incidentul are loc într-un context mai larg al creșterii numărului de atacuri și acte de intimidare îndreptate împotriva persoanelor și instituțiilor evreiești la nivel internațional după atacurile Hamas din octombrie 2023 și războiul din Gaza care a urmat.

Starmer avertizase anterior că escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictul americano-israelian cu Iranul, ar putea amplifica riscurile de securitate și tensiunile interne.

Mark Gardner, director executiv al Community Security Trust, organizație care oferă consultanță de securitate comunității evreiești din Marea Britanie, a declarat că incendiile au „o paralelă evidentă cu atacuri incendiare antievreiești similare recente din Liege, Rotterdam și Amsterdam”.

La rândul său, Ambasada Israelului în Regatul Unit a afirmat că fenomenul antisemitismului este tot mai vizibil și a cerut o anchetă amplă și măsuri ferme. „Destul este destul”, a transmis ambasada.

„Trebuie să existe o investigație amănunțită și măsuri decisive pentru a pune capăt acestui climat de intimidare înainte ca situația să escaladeze și mai mult. Tăcerea și inacțiunea nu mai sunt o opțiune.”

Până luni dimineață, autoritățile britanice continuau cercetările la locul incidentului din Golders Green. Nu au fost raportate persoane rănite, însă amploarea pagubelor și faptul că au fost vizate vehicule medicale ale unei organizații comunitare au plasat cazul în centrul atenției publice și politice din Regatul Unit. Poliția a anunțat că investigația este în curs, iar măsurile de securitate din zonă urmează să fie consolidate.