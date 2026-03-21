Protest la Midia după scufundarea remorcherului. Familiile marinarilor cer explicații și acuză decizii greșite

Familiile marinarilor dispăruți în urma accidentului naval din zona Portului Midia s-au adunat sâmbătă pentru a cere răspunsuri clare despre circumstanțele tragediei. Oamenii pun sub semnul întrebării modul în care a fost desfășurată intervenția și susțin că remorcherul implicat nu ar fi trebuit să execute manevra respectivă.

Rudele victimelor afirmă că nava era destinată unor operațiuni de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură și nu ar fi fost pregătită pentru manevre complexe în apropierea unui tanc petrolier. De asemenea, aceștia se întreabă de ce echipajul navei mari nu ar fi intervenit în momentul în care remorcherul a început să se scufunde.

Soția unuia dintre marinarii dispăruți a declarat că vrea să afle cine a decis trimiterea echipajului în misiune.

Aceasta a spus că soțul ei era stresat înainte de plecare și că misiunea ar fi urmat să dureze între 30 și 36 de ore, fiind pentru prima dată când participa la o astfel de operațiune. Ultimul mesaj primit de la acesta a fost transmis miercuri dimineață: ”Ai grijă, te iubesc”.

Femeia a mai spus că este însărcinată și că, în luna septembrie, erau programate cununia religioasă și botezul copilului.

Cumnatul aceluiași marinar cere stabilirea responsabililor pentru accident și susține că decizia de a implica remorcherul în acea manevră ridică semne de întrebare.

„Remorcherul era doar pentru asistare. De ce s-au legat acolo? De ce i-au legat? Nu ne explică nimeni. Vrem să obţinem adevărul. Ai curmat cinci vieţi, cine e responsabil? (...) Trebuia să fie doar în asistare, aprovizionare sau schimburi de tură. Atât. Nu să facă ei manevra. Aveau remorcherul stricat. I-au trimis pe ei. De ce? La noi se pune presiune, nu faci asta pleci. Se fac nişte ameninţări verbale. În acte ei sunt oarecum acoperiţi. Când s-a întâmplat tragedia, ăsta a fost primul lor interes, să îşi organizeze cât mai bine actele, fiind o companie mare”, a declarat bărbatul.

Protestatarii au afișat bannere cu mesaje prin care solicită explicații privind lipsa unei intervenții rapide și rolul echipajului de pe tancul petrolier în momentul producerii incidentului.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că Forțele Navale Române continuă acțiunile de sprijin pentru găsirea persoanelor dispărute.

”Şalupa rapidă de intervenţie pentru scafandri JUPITER – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineaţă să acţioneze în raionul maritim în care este scufundată nava. De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum şi o ambulanţă a Grupului de Sprijin al Forţelor Navale Ovidius s-au deplasat în portul Midia”, au transmis reprezentanţii MApN.

Remorcherul a fost identificat la aproximativ cinci mile marine de port și la o adâncime de 26 de metri. Scafandrii militari au reușit să recupereze trupul uneia dintre victime, care a fost transportat în portul militar Constanța și predat autorităților.

Accidentul a avut loc miercuri dimineață, la circa opt kilometri de Portul Midia, în timpul unei manevre de acostare a tancului petrolier Amades.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, a afirmat Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

La bordul remorcherului se aflau cinci membri ai echipajului. Unul a fost scos din apă, dar nu a putut fi salvat, iar trupul unui al doilea marinar a fost recuperat ulterior. Trei persoane sunt în continuare dispărute.

Reprezentanții Midia Marine Terminal au transmis că remorcherul era autorizat pentru toate tipurile de operațiuni desfășurate la terminalul offshore și că participase la numeroase intervenții similare.

„Facem precizarea că nava era autorizată să participe la toate tipurile de operaţiuni specifice la terminalul offshore. Aceasta a fost implicată în sute de astfel de operaţiuni, inclusiv în asistenţa tancurilor petroliere de mare tonaj (tip AFRAMAX), la terminalul situat la 8,6 km în largul Portului Midia. Construit în 2006, remorcherul a trecut prin multiple procese de recertificare şi revizie, ultima fiind efectuată în iunie 2025, când au fost realizate toate lucrările necesare pentru funcţionarea în condiţii de optime de siguranţă”, au anunţat, joi, reprezentanţii Midia Marine Terminal.