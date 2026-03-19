Continuă căutările după accidentul naval de la Midia. Trupul unui marinar, recuperat de scafandrii Forţelor Navale

Codul galben de vânt de la malul mării afectează serios desfășurarea operațiunilor de căutare în zona Portului Midia. Marea este agitată, iar vizibilitatea redusă face intervențiile extrem de dificile, motiv pentru care căutările au fost sistate temporar. Cu toate acestea, la locul accidentului au fost trimiși angajații ARSVOM, care au plecat cu o navă și patru scafandri, însă aceștia vor desfășura doar misiuni de supraveghere, fără a efectua scufundări în aceste condiții periculoase. Operațiunile de intervenție fuseseră reluate în această dimineață în zona Portului Midia, după ce un remorcher s-a răsturnat și s-a scufundat în timpul unei manevre. În urma incidentului, mai mulți marinari au fost dați dispăruți, iar intervenția echipelor de salvare continuă în condiții dificile, după cum a anunțat Autoritatea Navală Română.

Autoritatea Navală Română a anunțat reluarea căutărilor, acțiunea fiind coordonată prin centrul specializat de salvare maritimă.

Scafandrii militari urmează să coboare până la aproximativ 26 de metri adâncime pentru a continua căutările celorlalți trei membri ai echipajului. La operațiune participă și nava Artemis, aparținând ARSVOM.

Imediat după producerea incidentului, unul dintre marinari a fost scos din apă și transportat în port, unde echipele medicale au încercat să îl resusciteze. În ciuda intervenției, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Detalii despre modul în care s-a produs accidentul au fost prezentate de reprezentanții Căpităniei Zonale Constanța, care au explicat contextul în care remorcherul participa la o operațiune navală.

”Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, a afirmat Adrian Stancu.

La bordul remorcherului se aflau cinci persoane, toate de naționalitate română. Patru dintre acestea sunt în continuare dispărute, iar una a fost recuperată imediat după incident.

”Remorcherul Astana a avut la bord cinci membri de echipaj, toţi de naţionalitate română. Patru dintre ei au fost daţi dispăruţi, iar unul a fost recuperat din apă şi dus în Portul Midia unde a fost predat serviciilor de ambulanţă. Asupra acestui accident de navigaţie s-a deschis dosar penal, urmând a fi stabilitate cauzele şi împrejurările în care s-a produs acesta”, a transmis directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

Remorcherul Astana naviga sub pavilion românesc și fusese construit în anul 2006. Nava are o lungime de 26,09 metri, o lățime de 7,94 metri, un pescaj maxim de 3,85 metri și o putere a motorului de 2610 kW (3500 CP).

Investigațiile continuă sub coordonarea procurorilor, care vor stabili exact cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul.