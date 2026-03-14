Petrolier lovit în Marea Neagră. Un român se afla la bordul navei atacate în apropiere de portul Novorossiisk

Un petrolier grecesc la bordul căruia se afla și un marinar român a fost lovit sâmbătă de un dispozitiv neidentificat în timp ce se apropia de portul rusesc Novorossiisk, în Marea Neagră. Incidentul nu s-a soldat cu victime, potrivit informațiilor transmise de proprietarul navei și de autoritățile elene, citate de AFP.

Nava, operată de compania Maran Tankers Management din Atena, a fost avariată în timp ce se afla în afara apelor teritoriale rusești și aștepta instrucțiuni pentru a intra în terminalul petrolier Caspian Pipeline Consortium din Novorossiisk.

Compania a precizat că petrolierul Maran Homer a fost lovit de un „dispozitiv neidentificat”. Impactul a provocat doar avarii minore la nivelul punții și al echipamentelor de la bord.

Potrivit operatorului navei, petrolierul nu transporta marfă în momentul incidentului, ceea ce a eliminat riscul unei poluări.

„Puntea și echipamentele de punte ale navei au suferit doar daune materiale minore. Petrolierul nu transporta nicio marfă, iar mediul nu a fost poluat. Nava a părăsit deja Novorossiisk”, a transmis compania într-un comunicat.

Maran Homer este un petrolier de tip Suezmax și urma să încarce țiței provenit din Kazahstan.

Ministerul Afacerilor Maritime din Grecia a confirmat că cei 24 de membri ai echipajului se află în stare bună.

La bord se aflau zece cetățeni greci, treisprezece filipinezi și un marinar român. Autoritățile elene au precizat că incidentul nu a provocat victime.