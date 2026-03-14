Carburanții devin mai scumpi în România decât în Ungaria. Diferențe vizibile la pompă

Prețurile la benzină și motorină în România au depășit nivelul celor din Ungaria, atrage atenția comisarul guvernamental Szilárd Németh. Într-o postare pe Facebook, oficialul maghiar a afirmat că Guvernul urmărește să protejeze familiile și economia națională, chiar și în condițiile blocajului petrolier din Ucraina, cauzat de întreruperea transportului de țiței rusesc prin conducta Drujba.

Șoferii din România plătesc mai mult pentru un litru de benzină sau de motorină

Németh a adăugat că, în sudul Transilvaniei, la stația MOL din Alvinci, litrul de motorină este cu 70 de forinți mai scump, iar cel de benzină 95 cu 62 de forinți mai scump decât în Ungaria.

„Prin plafonarea prețurilor la combustibili, Guvernul Ungariei protejează familiile și economia națională chiar și în perioada blocadei petroliere din Ucraina. Între timp, în sudul Transilvaniei, la stația MOL din Alvinci, litrul de motorină este cu 70 de forinți mai scump, iar cel de benzină 95 cu 62 de forinți mai scump decât în Ungaria”, a explicat Németh.

Ziarul maghiar Ripost scrie că efectele creșterii prețurilor sunt resimțite și în estul Transilvaniei, unde locuitorii pot plăti aproape 100 de forinți în plus pe litru, echivalentul a aproximativ 1,30 lei. Fotografia publicată de Németh, realizată la benzinăria din Vințu de Jos (Alvinci), arată că litrul de benzină se vinde cu 8,63 lei, iar cel de motorină cu 8,89 lei.

Cât plătesc românii pentru a afla ora exactă a nașterii. Tarife diferite în maternitățile din țară
În numele legii şi în limba rusă. Proces de judecată deturnat la Chişinău din cauza unui avocat care nu cunoaşte româna. Video
O presiune pentru conducătorii auto

La începutul săptămânii, Guvernul Ungariei a plafonat prețurile la combustibil pentru a proteja cetățenii și transportatorii, în contextul creșterii prețurilor cauzate de întreruperea tranzitului de țiței rusesc și de efectele războiului din Golf. În Ungaria, un litru de benzină costă 595 de forinți (7,72 lei), iar unul de motorină 615 forinți (7,98 lei).

Situația din România rămâne incertă. Premierul Ilie Bolojan a explicat că autoritățile nu pot interveni direct asupra prețurilor, deoarece acestea au crescut la nivel global și țara importă două treimi din țiței și produse petroliere. În schimb, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis Guvernului un document pentru declanșarea unei stări de criză în cazul în care prețurile cresc continuu.

„În situația în care avem o escaladare continuă a prețului carburanților, să avem tot cadrul legal prin care să putem interveni de îndată, ca și Guvern, pentru a declara situația de criză în domeniul energetic și pentru a putea să luăm măsuri care, pe o perioadă temporară, să poată să atenueze cât mai mult posibil efectul negativ asupra buzunarului românilor și asupra companiilor”, a arătat oficialul

Prețurile la benzină și motorină, influențate de conflictele externe

Deciziile internaționale pot influența și ele prețurile. SUA au ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc aflat deja în tranzit, valabil 30 de zile, însă atacurile asupra petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz continuă.

Deși firmele care transportă petrol cer escorte militare, SUA nu au implementat încă această măsură, ci doar au declarat că intenționează să o facă.

10:25 - Hyundai suspendă vânzările SUV-urilor Palisade și anunță rechemarea vehiculelor în SUA și Canada după un incident fat...
10:17 - Apropiatul lui Orban, ironii legate de fotbalul românesc. Președintele clubului Ferencvarosi TC se laudă cu punctele ...
10:10 - Planuri de economii în Republica Moldova. Instituțiile publice, obligate să reducă achizițiile și flota auto
10:04 - Expoziție unică la Cazinoul din Constanța. „EA: Regina și Marea”, despre legătura suveranei cu litoralul
09:59 - Un bărbat din Iași, arestat preventiv. Individul s-a dat drept agent imobiliar și a înlocuit 128.000 de euro cu bani ...
09:51 - Carburanții devin mai scumpi în România decât în Ungaria. Diferențe vizibile la pompă

Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
