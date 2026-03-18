Un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, iar la bord s-ar afla cinci persoane

Update ora 10:55. O persoană aflată la bordul remorcherului care s-a scufundat în Portul Midia a fost adusă la mal de echipele de intervenție. În urma manevrelor de resuscitare medicii au declarat decesul acesteia, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. Alte patru persoane sunt date dispărute.

„Există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare”, a transmis ANR.

Un remorcher s-a scufundat miercuri în Portul Midia, iar la bord s-ar fi aflat cinci persoane. Una este resuscitată, iar autoritățile continuă căutările.

Miercuri, 18 martie 2026, un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, în zona Dana 1, iar autoritățile au fost alertate că la bord s-ar fi aflat cinci persoane.

Incidentul a mobilizat imediat echipaje de salvare și unități medicale specializate.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au precizat că pompierii au fost sesizați cu privire la scufundarea remorcherului și au acționat prompt pentru salvarea persoanelor aflate la bord.

La fața locului au fost trimise un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o mașină de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri și trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

O persoană a fost recuperată și adusă la cheu, fiind imediat preluată pentru resuscitare de echipele medicale. Celelalte patru persoane care ar fi fost la bord sunt căutate în continuare de scafandri și echipaje specializate, iar intervenția este încă în desfășurare.

Echipajele au acționat atât pe uscat, cât și pe apă, pentru a verifica rapid starea remorcherului și pentru a salva persoanele surprinse. Resuscitarea celei dintâi victime continuă, în timp ce echipele de scafandri caută alte posibile persoane la bord. Autoritățile mențin intervenția activă și monitorizează situația pentru a preveni orice alte riscuri în zonă.

