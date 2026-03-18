Social Breaking news

Un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, iar la bord s-ar afla cinci persoane

Comentează știrea
Portul Midia. Sursa foto: midia-international.ro
Din cuprinsul articolului

Update ora 10:55. O persoană aflată la bordul remorcherului care s-a scufundat în Portul Midia a fost adusă la mal de echipele de intervenție. În urma manevrelor de resuscitare medicii au declarat decesul acesteia, informează  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. Alte patru persoane sunt date dispărute.

„Există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare”, a transmis ANR.

Un remorcher s-a scufundat miercuri în Portul Midia, iar la bord s-ar fi aflat cinci persoane. Una este resuscitată, iar autoritățile continuă căutările.

Intervenție de urgență în Portul Midia după ce un remorcher s-a scufundat

Miercuri, 18 martie 2026, un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, în zona Dana 1, iar autoritățile au fost alertate că la bord s-ar fi aflat cinci persoane.

Șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, ucis de un atac IDF. Israel Katz anunță suprize semnificative. Live text
Șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, ucis de un atac IDF. Israel Katz anunță suprize semnificative. Live text
India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit
India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit

Incidentul a mobilizat imediat echipaje de salvare și unități medicale specializate.

Autoritățile au intervenit rapid

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au precizat că pompierii au fost sesizați cu privire la scufundarea remorcherului și au acționat prompt pentru salvarea persoanelor aflate la bord.

La fața locului au fost trimise un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o mașină de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri și trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Ambulanță Smurd

Ambulanță. Sursă foto: Facebook

Victime și starea lor

O persoană a fost recuperată și adusă la cheu, fiind imediat preluată pentru resuscitare de echipele medicale. Celelalte patru persoane care ar fi fost la bord sunt căutate în continuare de scafandri și echipaje specializate, iar intervenția este încă în desfășurare.

Conform declarațiilor autorităților, "pompierii au fost sesizați că un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, Dana 1, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane". Această situație a declanșat un răspuns complex, implicând mai multe unități de intervenție simultan.

Situația la Portul Midia după ce un remorcher s-a scufundat

Echipajele au acționat atât pe uscat, cât și pe apă, pentru a verifica rapid starea remorcherului și pentru a salva persoanele surprinse. Resuscitarea celei dintâi victime continuă, în timp ce echipele de scafandri caută alte posibile persoane la bord. Autoritățile mențin intervenția activă și monitorizează situația pentru a preveni orice alte riscuri în zonă.

Intervenția continuă sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, cu implicarea unităților medicale și a echipelor de scafandri.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:47 - După ce a difuzat un montaj mincinos despre el, Trump critică din nou BBC. „E cu adevărat criminal ceea ce fac”
12:45 - Șeful serviciilor secrete din Iran, Esmaeil Khatib, ucis de un atac IDF. Israel Katz anunță suprize semnificative. Li...
12:43 - SuperMașini Sport – Cele mai spectaculoase supermașini din lume, acum într-o colecție unică. De joi la chioșcuri
12:34 - India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit
12:26 - Amendă de 2.430 lei pentru Ilan Laufer după accidentul pe trotinetă. Trei reguli de circulație încălcate
12:21 - Alegerile municipale din Franța redesenează scena politică înaintea prezidențialelor din 2027

HAI România!

Trump în război cu toată lumea. Hai LIVE cu Turcescu
Trump în război cu toată lumea. Hai LIVE cu Turcescu
Oamenii din umbra lui Călin Georgescu. Cine l-ar fi creat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale
Oamenii din umbra lui Călin Georgescu. Cine l-ar fi creat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale
Ne bombardăm singuri. Nu e nevoie de Iran
Ne bombardăm singuri. Nu e nevoie de Iran

Proiecte speciale