Jurnalistă de limbă spaniolă din Tennessee, eliberată după două săptămâni petrecute în custodia ICE

O jurnalistă angajată la o publicație în limba spaniolă din statul american Tennessee a fost eliberată joi, după ce a petrecut mai bine de două săptămâni în detenție, în urma plății unei cauțiuni aprobate recent de un judecător, potrivit Associated Press.

Cazul ei a atras atenția avocaților, organizațiilor pentru drepturile imigranților și mai multor asociații de presă, care susțin că reținerea ar putea avea legătură cu activitatea ei jurnalistică.

Estefany Rodríguez Flórez, reporter la publicația Nashville Noticias, a fost arestată pe 4 martie, în timpul unui control rutier, și a ajuns ulterior în custodia Serviciului pentru Imigrări și Vamă al Statelor Unite (ICE).

Potrivit avocaților săi, aceasta a fost transferată inițial într-un centru de detenție din comitatul Etowah, Alabama, iar ulterior la South Louisiana ICE Processing Center din Basile, Louisiana.

Potrivit echipei sale juridice, jurnalista a fost eliberată după ce, luni, un judecător pentru imigrație din Louisiana a stabilit o cauțiune de 10.000 de dolari.

Mike Holley, unul dintre avocații lui Rodríguez, a transmis după eliberarea acesteia că lupta juridică va continua.

„Suntem recunoscători că Estefany poate pleca liberă pentru a fi alături de familia ei, în timp ce continuă să lupte pentru dreptul de a rămâne în comunitatea ei și în Statele Unite”, a declarat acesta.

Avocatul a precizat că echipa de apărare va continua procesul privind presupusa detenție abuzivă și că urmărește nu doar eliberarea deplină a jurnalistei, ci și obținerea unei decizii care să împiedice repetarea unui astfel de tratament.

„Lucrăm nu doar pentru eliberarea ei completă, ci și pentru o dispoziție care să interzică ICE să o trateze în mod similar pe viitor”, a spus Holley.

Conform documentelor depuse în instanță de avocații săi, Estefany Rodríguez Flórez este cetățean columbian și a intrat legal în Statele Unite.

Ea locuiește în această țară de aproximativ cinci ani, deține un permis de muncă valabil și a solicitat azil politic. În același timp, a inițiat și demersuri pentru obținerea unui statut legal prin intermediul soțului său, cetățean american.

Apărarea mai arată că jurnalista nu are antecedente penale, a avut un istoric stabil de muncă, legături cu comunitatea locală și o fiică în vârstă de șapte ani care se află acasă.

Potrivit avocaților, Rodríguez a depus cererea de azil înainte de expirarea vizei sale, în septembrie 2021, și a rămas în SUA atât din cauza riscurilor de persecuție din Columbia, cât și pentru că părăsirea teritoriului american ar fi echivalat cu abandonarea dosarului său de azil.

Permisul de muncă i-a fost acordat în februarie 2022, în perioada în care aștepta programarea interviului de azil.

În acțiunea judiciară formulată cu sprijinul Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, avocații susțin că Rodríguez ar fi fost vizată din cauza articolelor și reportajelor sale critice la adresa practicilor ICE în timpul administrației președintelui Donald Trump.

Ei afirmă că în acest caz au fost încălcate drepturile garantate de Primul Amendament, privind libertatea de exprimare, precum și drepturile la un proces echitabil prevăzute de Al Cincilea Amendament.

Guvernul american a respins aceste acuzații și a susținut că nu a existat nicio încălcare, argumentând că inițierea procedurilor de îndepărtare din țară a reprezentat o decizie discreționară a agenției.

În documentele citate, autoritățile au mai susținut că drepturile conferite de Primul Amendament „s-ar putea să nici nu fie aplicabile unui imigrant aflat ilegal în țară”.

Avocații jurnalistei mai afirmă că arestarea a reprezentat o reținere ilegală, fără mandat valabil, și că a încălcat prevederile celui de-Al Patrulea Amendament, deoarece autoritățile nu ar fi avut motive să creadă că aceasta urma să fugă înainte de obținerea unui mandat în regulă. Reprezentanții guvernului federal au spus că exista un mandat de arestare, însă apărarea a contestat validitatea acestuia.

Potrivit documentelor din instanță, unul dintre mandate era datat cu două zile înaintea arestării, era completat de mână, șifonat, nu conținea numărul de identificare al jurnalistei și avea necompletată secțiunea referitoare la certificarea comunicării. Ulterior, ar fi fost redactat și un alt mandat, dactilografiat, datat 4 martie.

Apărătorii au mai arătat că ICE reprogramase de două ori o întâlnire cu Rodríguez privind situația sa de imigrație: o dată din cauza închiderii biroului pe fondul unei furtuni de iarnă, iar a doua oară pentru că un agent nu i-ar fi găsit programarea în sistem. O nouă întâlnire fusese stabilită pentru 17 martie.

Potrivit publicației Nashville Noticias, jurnalista se afla alături de soțul său într-un vehicul inscripționat al redacției în momentul în care mașina a fost înconjurată de mai multe alte vehicule, iar ea a fost dusă într-un centru de detenție.

Un alt avocat al său, Joel Coxander, a declarat că au trecut mai mult de zece zile până când Rodríguez a putut discuta cu el.

Documentele depuse la dosar mai descriu și condițiile în care aceasta ar fi fost tratată după arestare. După transferul într-o închisoare din comitatul Etowah, Alabama, și înainte să fie transportată cu avionul în Louisiana, un ofițer ar fi întrebat-o dacă are păduchi, după care ea a fost dusă înapoi în penitenciar.

Potrivit plângerii, a fost ținută în izolare aproximativ cinci zile, apoi obligată să se dezbrace într-o încăpere cu dușuri, unde un ofițer i-ar fi turnat pe cap un lichid chimic care i-a provocat usturimi la nivelul ochilor. Ulterior, pe 12 martie, a fost mutată în Louisiana.

Mai multe organizații ale presei au depus la rândul lor un memoriu juridic în acest caz, avertizând asupra riscurilor pe care le poate genera arestarea jurnaliștilor care nu sunt cetățeni americani.

În documentul coordonat de Reporters Committee for Freedom of the Press se arată că „consecința previzibilă a arestării și detenției acestor persoane este oprirea acelui tip de exprimare și descurajarea unei cantități vaste de discurs viitor, în special din partea jurnaliștilor care nu sunt cetățeni și care s-ar putea teme că relatările incisive despre subiecte sensibile ar putea duce la detenția lor”.

Cazul Estefany Rodríguez Flórez rămâne deschis, iar procedurile privind statutul ei de imigrație și acuzațiile referitoare la caracterul abuziv al detenției continuă în instanță.