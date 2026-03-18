Situația din TVR, văzută prin ochii lui Dragoș Pătraru. Ce se întâmplă la televiziunea publică

Eficiența Televiziunii Publice revine în centrul dezbaterii, în contextul în care finanțarea instituției se face în prezent direct de la bugetul de stat, după eliminarea taxei TV. Modelul actual este criticat de jurnalistul Dragoș Pătraru, care susține că schimbarea a afectat atât responsabilitatea editorială, cât și modul de funcționare internă al instituției.

Declarațiile oferite platformei Paginademedia conturează o imagine critică asupra modului în care funcționează televiziunea publică în prezent.

Potrivit jurnalistului, trecerea de la finanțarea prin taxă directă la subvenția de la buget ar fi dus la o diminuare a presiunii pentru performanță în interiorul instituției.

„Realitatea e că nu s-a cerut absolut deloc niciun fel de formă de performanţă editorială. Nu s-a mai corelat în niciun fel. După ce s-a scos taxa TV, oamenii din TVR au devenit funcţionari”, a declarat Dragoș Pătraru.

Acesta a descris și diferențele de implicare dintre angajați, sugerând existența unor dezechilibre în modul de lucru.

„Îi vezi pe unii mai implicaţi si pe altii care se gândesc <<Cum fac să treacă 8 ore?>>”, a spus jurnalistul.

Unul dintre punctele centrale ale criticii vizează structura bugetului instituției.

„500 de milioane de lei, adică 100 de milioane de euro intra în TVR. Peste 80% din suma asta este pentru salarii. Orice altă firmă ar închide mâine”, a afirmat Dragoș Pătraru.

În opinia acestuia, nivelul cheltuielilor salariale raportat la performanță ar fi nesustenabil într-un mediu privat.

„În afară de 80% salarii, ai nişte datorii enorme. Le plăteşti. Ai un contract preventiv de muncă în care se regăsesc niste lucruri care nu ar trebui să se găsească în niciun contract de televiziune din lume. Tu nu poţi să plăteşti un cameraman şi să-i dai spor că îl trimiţi la filmări”, a explicat acesta.

Un alt indicator invocat de jurnalist este nivelul scăzut al veniturilor comerciale generate de televiziunea publică.

„Televiziunea Română a făcut din publicitate venituri de 19 milioane de lei, care înseamnă incredibil de putin”, a declarat Dragoș Pătraru.

Comparativ cu bugetul total, aceste venituri reprezintă o pondere redusă, ceea ce ridică semne de întrebare privind eficiența economică a instituției.

Pe lângă aspectele financiare și de management, jurnalistul a semnalat și dificultăți legate de infrastructura tehnică.

„Apoi, nu mai ai scule. Sistemul care ţine toate sculele cade. Acolo este risc de backout în orice moment”, a spus acesta.

Dragoș Pătraru sugerează existența unor vulnerabilități în funcționarea tehnică a instituției. Acest aspect afectează și erodează activitatea editorială.

În lipsa unor criterii clare de performanță editorială și economică, dezbaterea privind eficiența TVR rămâne una deschisă.

„Dacă stai să pui lucrurile pe masă, se pot rezolva. Problema e că nu se vrea”, a concluzionat Dragoș Pătraru.