Un judecător numit de Obama eliberează infractori imigranți ilegali. Scandal în SUA

Un judecător federal din Statele Unite, numit de fostul președinte Barack Obama, a dispus eliberarea din custodia autorităților de imigrație a unui cetățean străin aflat ilegal pe teritoriul american, cu antecedente penale grave și multiple intrări neautorizate în țară, potrivit Fox News.

Decizia a generat reacții din partea oficialilor din domeniul securității interne, care au criticat măsura și au atras atenția asupra implicațiilor acesteia.

Potrivit informațiilor, la începutul acestei luni, judecătorul federal Susan Richard Nelson a ordonat eliberarea lui Carlos Antonio Flores-Miguel, cetățean salvadorian identificat de autorități drept membru al grupării MS-13.

Acesta se afla în custodia Serviciului pentru Imigrație și Vamă al Statelor Unite (ICE), instituție aflată în subordinea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Reprezentanții DHS au confirmat decizia instanței și au precizat că Flores-Miguel fusese anterior reținut în urma unor acțiuni de aplicare a legislației privind imigrația.

„Acest judecător, numit în funcție în perioada administrației Obama, l-a ELIBERAT pe Carlos Antonio Flores-Miguel, un străin ilegal cu antecedente penale și membru al unei grupări infracționale, din custodia ICE”, a declarat Lauren Bis, secretar adjunct interimar în cadrul DHS.

Ea a adăugat că „eliberarea infractorilor violenți este în mod inacceptabil imprudentă și creează riscul ca aceștia să comită noi infracțiuni împotriva cetățenilor”.

Conform datelor furnizate de autorități, Carlos Antonio Flores-Miguel a intrat pentru prima dată ilegal în Statele Unite în septembrie 2016 și a fost deportat o lună mai târziu. Ulterior, acesta ar fi revenit ilegal și a fost din nou îndepărtat de pe teritoriul american în martie 2017.

În octombrie 2021, Flores-Miguel ar fi intrat pentru a treia oară ilegal în SUA și a fost eliberat în iunie 2022. Ulterior, un judecător a dispus deportarea sa, stabilind că poate fi trimis în orice altă țară, cu excepția statului de origine, El Salvador.

Autoritățile americane susțin că istoricul său penal include infracțiuni precum viol, opunere la arest și reintrare ilegală în țară. De asemenea, în El Salvador ar fi fost arestat anterior pentru jaf.

În luna ianuarie a acestui an, Flores-Miguel a fost reținut de agenți ICE în Minneapolis. În timpul intervenției, autoritățile susțin că acesta ar fi opus rezistență violentă. Potrivit DHS, individul „a lovit și a încercat să lovească agenții de aplicare a legii și ar fi încercat să apuce tocul armei unui ofițer ICE”.

Aceste acuzații au fost incluse în dosarul său, fiind parte a evaluării privind riscurile asociate menținerii sau eliberării din custodie.

În motivarea deciziei sale, judecătorul Susan Richard Nelson a criticat modul în care administrația a gestionat cazul, inclusiv publicarea imaginii lui Flores-Miguel pe un site al DHS, unde era descris drept unul dintre „cei mai periculoși”. În documentul instanței se menționează:

„Pârâții nu oferă nicio explicație privind motivul pentru care Mexic sau orice alt stat ar accepta să primească «cei mai periculoși» indivizi”.

Reprezentanții DHS au subliniat că acest caz „ilustrează” importanța politicilor privind deportarea către state terțe, menite să faciliteze îndepărtarea persoanelor aflate ilegal pe teritoriul SUA, în special a celor cu antecedente penale.

În paralel, o instanță federală de apel a permis recent continuarea unei politici care autorizează deportarea migranților către alte state decât cele de origine, în ciuda criticilor formulate de unele organizații, care susțin că astfel de măsuri pot expune migranții la riscuri suplimentare.